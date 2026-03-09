पहले सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत, फिर 27 लाख रुपए की डिमांड, जींद में ऐसे हुआ साज़िश का पर्दाफाश
हरियाणा के जींद में सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत के बाद 27 लाख रुपए वसूली के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.
Published : March 9, 2026 at 10:49 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 11:02 PM IST
जींद : हरियाणा के सीआईए स्टाफ नरवाना की टीम ने सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत के बाद 27 लाख रुपए वसूलते एक युवक को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी है.
पहले सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत : नरवाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी 7 मार्च को पिज़्ज़ा लेने के लिए पिज़्ज़ा हट में गई थी. यहां गांव सुंदरपुर निवासी दो युवकों ने उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. महिला की शिकायत पर शहर थाना नरवाना पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था. मामला दर्ज होने के बाद से मां और बेटी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही थी और बार-बार जांच को टालने का काम कर रही थी. पुलिस द्वारा पीड़िता को बयान देने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो बार-बार बयान देने से बचती रही.
फिर 27 लाख रुपए वसूली की कोशिश : इसके बाद पीड़िता और उसकी मां ने आरोपी युवकों के परिजनों से बात की और कोर्ट में बयान उनके पक्ष में देने की बात कहते हुए 30 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद 27 लाख रुपए में सौदा तय हुआ. आरोपी युवकों के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और कहा कि ये मामला झूठा है और उन्हें झूठे रेप के मामले में फंसाया जा रहा है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवकों के परिजनों को शिकायतकर्ताओं से बात करने के लिए कहा. मामला तय होने पर जब आरोपी युवकों के परिजन 27 लाख रुपए लेकर शिकायतकर्ता के रिश्तेदार को देने लगे तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार : डीएसपी कमलदीप राणा ने बताया कि पहले पीड़िता द्वारा उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की शिकायत दी गई थी, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया था. बाद में शिकायतकर्ता ने आरोपी के परिजनों के साथ बातचीत कर मामला 27 लाख रुपए में निपटाने की बात कही. इसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता के रिश्तेदार गांव दालमवाला निवासी विकास को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है.
