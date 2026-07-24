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फर्रुखाबाद में चलाया चेकिंग अभियान; 20 स्कूली वाहन सीज किये गये, 24 वाहनों का चालान

फर्रुखाबाद : जिला में उप परिवहन आयुक्त के नेतृत्व में शुक्रवार को फतेहगढ़ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. यह अभियान टेंपो, ई-रिक्शा, निजी वाहनों से स्कूली बच्चों को ले जाने वालों के खिलाफ चलाया गया. अभियान के तहत 24 वाहनों के चालान किये गये. 20 स्कूली वाहन सीज किये गये हैं.







एआरटीओ प्रवर्तन, सुभाष राजपूत ने बताया कि टीम द्वारा पीएम केन्द्रीय विद्यालय तथा कैंट क्षेत्र के विद्यालयों में ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, वैन आदि से विद्यालय के छात्रों को लाने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई. चेकिंग के दौरान वाहन की फिटनेस, परमिट, बीमा अन्य प्रपत्रों की जांच की गई. जांच में सीट क्षमता से अधिक सवारियों की भी जांच की गई. अभियान के अन्तर्गत 24 वाहनों के चालान किये गये. 20 स्कूली वाहन सीज किये गये हैं.





उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग फर्रूखाबाद द्वारा गत दो माह में जनपद मे अनफिट स्कूल वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के लिए अभियान चलाया गया है. जिसमें 51 स्कूल वाहनों का चालान किया गया है. 23 स्कूली वाहनों को सीज किया गया है. जिनसे 4.53 लाख का जुर्माना वसूला गया है. निजी वाहनों से छात्रों को ले जाने वाले 10 वाहनों को चालान व सीज किया गया है. स्कूल वाहनों में ओवरलोड छात्र ले जाने के अभियोग में सात वाहनों का चालान व सीज किया गया है. स्कूली वाहनों के सघन निरीक्षण में अस्तित्वहीन पाये गये 22 वाहनों के पंजीयन चिन्ह विशेष रूचि लेते हुये निरस्त कराये गये हैं.



