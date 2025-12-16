ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग की पहल, राज्य में ही होगा अब 21 गंभीर बीमारियों का इलाज

रांची: झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़ी पहल की है. इसके तहत जल्द ही झारखंड में ही सभी 21 गंभीर बीमारियों का उपचार सुलभ हो सकेगा.

इस संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को बैठक की. इस बैठक में राज्य के चार प्रमुख सरकारी अस्पतालों रिम्स, शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद, सदर अस्पताल रांची और एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर में यह चिकित्सा व्यवस्था सुलभ कराने का निर्णय लिया गया.

इस बैठक में एनएचआरएम निदेशक शशि प्रकाश झा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अपर कार्यकारी निदेशक श्रीमती सीमा, डीआईसी सिद्धार्थ सान्याल और उपसचिव ध्रुव प्रसाद उपस्थित रहे.

अस्पतालों में इस तरह मिलेगी सुविधा

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी 21 गंभीर बीमारियों का उपचार राज्य में ही हो, इसके लिए सारी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के इन चार सरकारी अस्पतालों के साथ ही राज्य के चार बड़े निजी अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों का उपचार हो सकेगा. इन बीमारियों के इलाज के लिए आगे आने वाले अस्पतालों को भी सारी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पैकेज का निर्धारण किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत होगा इलाज