SAVE ARAVALLI: अवैध खनन के रास्ते JCB से खाई खोदकर बंद कराए, एफआईआर भी दर्ज

जेसीबी से रास्ते की खुदवाई करते हुए ( Etv Bharat Alwar )

अलवर: प्रदेश की जीवनरेखा अरावली के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर ऊंचाई की नई परिभाषा पर स्थगन आदेश जारी कर दिए, इसके बावजूद जिले में अवैध खनन लगातार चल रहा है. हालात ये हैं कि प्रशासन को इसे रोकने के लिए JCB मशीनों से पहाड़ियों तक के रास्ते खुदवाकर बंद करने पड़ रहे हैं. राज्य सरकार के अभियान के तहत अब तक जिले में अवैध खनन के 21 मामले सामने आए हैं, 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 15 से अधिक ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं. राज्य सरकार के अवैध खनन विरोधी अभियान की जिला प्रभारी एवं एडीएम सिटी बीना मावर ने बताया कि अलवर में यह अभियान 29 दिसंबर से शुरू किया गया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा. पुलिस, प्रशासन, राजस्व, वन, खनन और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम इस पर नजर रखे हुए है. उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. पढ़ें: अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्रवाई, 50 वाहन जब्त, 50 लाख जुर्माना वसूला, 7 मामले दर्ज