SAVE ARAVALLI: अवैध खनन के रास्ते JCB से खाई खोदकर बंद कराए, एफआईआर भी दर्ज
जिले के जटियाणा, मालाखेड़ा, बिलंदी, रामगढ़, नाहरपुर, नौगांवा, घेघोली और राजगढ़ जैसे इलाकों से अवैध खनन के कई मामले सामने आए हैं.
Published : January 3, 2026 at 12:56 PM IST
अलवर: प्रदेश की जीवनरेखा अरावली के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर ऊंचाई की नई परिभाषा पर स्थगन आदेश जारी कर दिए, इसके बावजूद जिले में अवैध खनन लगातार चल रहा है. हालात ये हैं कि प्रशासन को इसे रोकने के लिए JCB मशीनों से पहाड़ियों तक के रास्ते खुदवाकर बंद करने पड़ रहे हैं. राज्य सरकार के अभियान के तहत अब तक जिले में अवैध खनन के 21 मामले सामने आए हैं, 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 15 से अधिक ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं.
राज्य सरकार के अवैध खनन विरोधी अभियान की जिला प्रभारी एवं एडीएम सिटी बीना मावर ने बताया कि अलवर में यह अभियान 29 दिसंबर से शुरू किया गया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा. पुलिस, प्रशासन, राजस्व, वन, खनन और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम इस पर नजर रखे हुए है. उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
एक दर्जन से अधिक रास्ते बंद: बगड़ तिराया थाने के एएसआई जगदीश प्रसाद ने बताया कि साडोली गांव में अवैध खनन की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर लगभग एक दर्जन स्थानों पर रास्ते बंद करवाए. उन्होंने बताया कि एक दिन पहले भी मिली सूचना पर अवैध खनन में लगे एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया था. थाना क्षेत्र के बेरेका बास, जुगरावर का बास और साडोली जैसे इलाकों में भी JCB से खाई खुदवाकर पहुंच रोक दी गई है. एएसआई ने कहा कि इस कार्रवाई में स्थानीय लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और अभी क्षेत्र में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है.
अलवर में अरावली पर संकट पुरानी समस्या: जिले में अरावली पर अवैध खनन की समस्या काफी पुरानी है. हरियाणा में खनन पर रोक के बाद यह संकट और बढ़ गया था. हाल के वर्षों में जटियाणा, मालाखेड़ा, बिलंदी, रामगढ़, नाहरपुर, नौगांवा, घेघोली और राजगढ़ जैसे इलाकों से अवैध खनन के कई मामले सामने आए हैं. प्रशासन की ओर से समय-समय पर वाहनों को जब्त करने, जुर्माना लगाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाती रही है.