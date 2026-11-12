गुरुग्राम में 29 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, पश्चिम बंगाल से घुसे, मानेसर डिटेंशन सेंटर भेजा गया
Gurugram Bangladeshi Arrest : हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे 29 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है.
Published : November 12, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 8:29 PM IST
Gurugram Bangladeshi Arrest : हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. पिछले एक हफ्ते के दौरान गुरुग्राम में 29 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. इनमें एक महिला और दो नाबालिग भी शामिल हैं. दो अलग-अलग कार्रवाइयों में एटीएस और गुरुग्राम पुलिस की टीमों ने इन लोगों को पकड़ा. जांच में इनके पास बांग्लादेश से जुड़े पहचान पत्र और दस्तावेज मिले, जबकि भारत में रहने के लिए जरूरी वैध वीजा, पासपोर्ट या अनुमति नहीं पाई गई. सभी को मानेसर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है.
बांग्लादेश से संबंधित पहचान पत्र मिले : पहली कार्रवाई 7 नवंबर को हुई, जब एटीएस गुरुग्राम ने एसओजी नूंह और एसओजी रोहतक के साथ मिलकर गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया. पुलिस अधीक्षक एटीएस वरुण सिंगला के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 14 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया. जांच के दौरान इनके पास से बांग्लादेश से संबंधित पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज मिले. प्रारंभिक जांच में भारत में रहने के लिए इनके पास वैध वीजा, पासपोर्ट या अन्य जरूरी अनुमति नहीं पाई गई. पकड़े गए 14 लोगों में दो नाबालिग भी शामिल हैं.
हिरासत में लिया गया : इसके बाद 9 नवंबर को गुरुग्राम पुलिस के पीओ स्टाफ ने दूसरी कार्रवाई करते हुए बजघेड़ा इलाके से 15 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया. इनमें एक महिला भी शामिल है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ये लोग दलालों के माध्यम से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे. फिर पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत के दूसरे शहरों तक पहुंचे और गुरुग्राम आकर रहने लगे थे.
मानेसर के डिटेंशन सेंटर भेजा गया : एक सप्ताह के भीतर गुरुग्राम में दो अलग-अलग अभियानों के दौरान कुल 29 बांग्लादेशी नागरिक पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. दोनों मामलों में हिरासत में लिए गए सभी लोगों को मानेसर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है. फिलहाल संबंधित एजेंसियां इनके दस्तावेजों और भारत में प्रवेश करने के तरीकों की जांच कर रही हैं. इनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. गुरुग्राम पुलिस और एटीएस का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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