ETV Bharat / state

गुरुग्राम में 29 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, पश्चिम बंगाल से घुसे, मानेसर डिटेंशन सेंटर भेजा गया

गुरुग्राम में 29 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में ( ETV Bharat )

Gurugram Bangladeshi Arrest : हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. पिछले एक हफ्ते के दौरान गुरुग्राम में 29 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. इनमें एक महिला और दो नाबालिग भी शामिल हैं. दो अलग-अलग कार्रवाइयों में एटीएस और गुरुग्राम पुलिस की टीमों ने इन लोगों को पकड़ा. जांच में इनके पास बांग्लादेश से जुड़े पहचान पत्र और दस्तावेज मिले, जबकि भारत में रहने के लिए जरूरी वैध वीजा, पासपोर्ट या अनुमति नहीं पाई गई. सभी को मानेसर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है.