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कांगड़ा मंडल में 20 नए पदोन्नत नायब तहसीलदारों की तैनाती, आदेश जारी, जानिए किसे कहां मिली नियुक्ति?

प्रदेश सरकार ने 20 अधिकारियों को विभिन्न तहसीलों, उप-तहसीलों और सेटलमेंट (एसएनटी) सर्किलों में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है.

newly promoted Naib Tehsildars posted in Kangra
हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 7:22 AM IST

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शिमला: हिमाचल सरकार के राजस्व विभाग ने कांगड़ा मंडल के नए पदोन्नत नायब तहसीलदारों की तैनाती एवं एडजस्टमेंट संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 20 अधिकारियों को विभिन्न तहसीलों, उप-तहसीलों और सेटलमेंट (एसएनटी) सर्किलों में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है. विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए नए पदोन्नत नायब तहसीलदारों को खाली पदों के विरुद्ध नई तैनाती दी गई है. इन अधिकारियों की नियुक्तियां कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, चंबा और कुल्लू जिलों के विभिन्न राजस्व कार्यालयों में की गई हैं.

किसे कहां मिली नियुक्ति?

प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इकबाल सिंह को उप-तहसील मझीन, राज कुमार को तहसील शाहपुर, अजय कुमार को तहसील सिहुंता, रमन कुमार को तहसील खुंडियां और कमल देव को तहसील चढ़ियार में नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया है. वहीं, सतीश पुरी को तहसील ऊना, राकेश कुमार को सेटलमेंट कार्यालय कांगड़ा (पेशी), रविंद्र कुमार को उप-तहसील दुलैहड़ और प्रवीण कौर को डीसी कार्यालय ऊना में एनटी भूमि सुधार शाखा में तैनाती दी गई है.

New Naib Tehsildar Appointment
ये नायब तहसीलदार यहां देंगे सेवाएं (Order Copy)

इसके अलावा प्रेम चंद को एसएनटी सर्किल सुजानपुर, बलजीत सिंह को एसएनटी सर्किल ऊना, पवन कुमार को उप-तहसील ठाकुरद्वारा, सतीश कुमार को उप-तहसील मेहतपुर, परवेश कुमारी को एसएनटी सर्किल बिजहड़ी और धर्म पाल को एसएनटी सर्किल हमीरपुर-द्वितीय में नियुक्त किया गया है.

New Naib Tehsildar Appointment
20 नए पदोन्नत नायब तहसीलदारों की तैनाती (Order Copy)

ये नायब तहसीलदार यहां देंगे सेवाएं

अधिसूचना के अनुसार, शरवण सिंह को तहसील चुवाड़ी और विचित्र सिंह को तहसील धर्मशाला में तैनात किया गया है. वहीं, एक अन्य पवन कुमार को उप-तहसील भरवाईं और राजेश कुमार को बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट, दियोटसिद्ध में मंदिर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

इनका भी तबादला

वहीं, सरकार ने वर्तमान में तहसील कार्यालय सिहुंता, जिला चंबा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत स्वाति वालिया, वर्ग-'ए' का तबादला उप-तहसील सदवां, जिला कांगड़ा में नायब तहसीलदार के रूप में किया गया है. इसी तरह से नायब तहसीलदार बृज लाल को उप-तहसील लोहारघाट, जिला सोलन में नियुक्त किया गया है. इसके अलावा नायब तहसीलदार मेहर चंद को लतहसील कार्यालय टिक्कर, जिला शिमला में समायोजित किया गया है.

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