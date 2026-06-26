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कांगड़ा मंडल में 20 नए पदोन्नत नायब तहसीलदारों की तैनाती, आदेश जारी, जानिए किसे कहां मिली नियुक्ति?

हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ( ETV Bharat )