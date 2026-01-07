ETV Bharat / state

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; 20 IPS अफसरों के तबादले, अपर्णा कुमार बनीं लखनऊ की नई JCP

लखनऊ की नई JCP अपर्णा कुमार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ​उत्तर प्रदेश शासन ने कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी सर्जरी की है. शासन ने 20 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. इस फेरबदल में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, प्रयागराज जोन और भर्ती बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया बदले गए हैं. कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया बदले गए. (Photo Credit: ETV Bharat) लखनऊ कमिश्नरेट में बड़ा बदलाव: राजधानी लखनऊ की पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अमित वर्मा को संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया है. उन्हें अब आईजी, ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनकी जगह आईजी मानवाधिकार अपर्णा कुमार को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का नया संयुक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है.