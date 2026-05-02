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यूट्यूब पर वीडियो देखकर दिल्ली से फरीदाबाद घूमने पहुंचे दोस्त, अचानक से यूं आ गई मौत

हरियाणा के फरीदाबाद के सिरोही गांव के पास पहाड़ियों के बीच बनी झील में नहाने के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई है.

Twenty four year old Delhi youth drowned while bathing in a lake near Sirohi village in Faridabad Haryana
फरीदाबाद में डूबने से हुई मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 2, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सिरोही गांव के पास पहाड़ियों के बीच बनी एक झील में नहाने के दौरान 24 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई है. मृतक की पहचान दिल्ली के संजय कॉलोनी, फतेहपुर डेरी निवासी रामशंकर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक अपने पांच दोस्तों के साथ यूट्यूब पर वीडियो देखकर इस झील पर घूमने के लिए पहुंचे थे.

झील में डूबा युवक : जानकारी के अनुसार दिल्ली से छह दोस्त घूमने के लिए फरीदाबाद आए थे. उन्होंने यूट्यूब पर सिरोही गांव के पास बनी झील का वीडियो देखा था, जिसके बाद सभी दोस्त वहां पहुंच गए. झील के पास पहुंचकर सभी युवक नहाने के लिए पानी में उतर गए. इस दौरान पांच दोस्त झील के किनारे पर ही नहा रहे थे, जबकि रामशंकर धीरे-धीरे गहराई की ओर चला गया. अचानक उसका पैर फिसल गया और वो झील की गहरी खाई में चला गया, जिससे वो पानी में डूब गया. दोस्तों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन झील की गहराई ज्यादा होने के कारण वे उसे बाहर नहीं निकाल सके.

गोताखोरों ने लाश बाहर निकाली : घटना के बाद घबराए दोस्तों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही धौज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों को बुलाया गया. गोताखोरों ने करीब आधे घंटे की तलाश के बाद युवक के शव को झील से बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. धौज थाना प्रभारी दर्पण कुमार ने बताया कि दिल्ली से छह दोस्त घूमने के लिए सिरोही गांव के पास बनी झील पर आए थे. नहाते समय एक युवक गहराई में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. बताया जा रहा है कि मृतक रामशंकर एक निजी कंपनी में काम करता था. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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दिल्ली का युवक फरीदाबाद में डूबा
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