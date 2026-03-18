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धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, तेल टैंकर में छुपाकर ले जाया जा रहा था 24 हजार लीटर स्प्रिट

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

धनबादः तेल टैंकर की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है. उत्पाद विभाग ने एक ऐसे टैंकर को पकड़ा है, जिसमें तेल की जगह करीब 24 हजार लीटर कच्चा स्प्रिट भरा हुआ था. इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब नेटवर्क में हड़कंप मच गया है.

गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी

धनबाद में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह की साजिश को नाकाम कर दिया है. सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर तोपचांची थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया.

जानकारी देते उत्पाद निरीक्षक (Etv Bharat)

टीम ने कोटाल अड्डा स्थित नेशनल हाइवे पर जिओ पेट्रोल पंप के समीप एक संदिग्ध तेल टैंकर को रोका और उसकी जांच शुरू की. शुरुआती जांच में टैंकर सामान्य तेल परिवहन का प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब उसे खोला गया तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था.

तेल की आड़ में कच्चा स्प्रिट ले जाया जा रहा था

टैंकर से करीब 24 हजार लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद हुआ, जिसे तेल की आड़ में छुपाकर ले जाया जा रहा था. इस स्प्रिट का इस्तेमाल नकली शराब बनाने में किया जाना था. बरामदगी के बाद मौके पर ही टैंकर को जब्त कर लिया गया.