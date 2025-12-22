ETV Bharat / state

12 साल पुराना मामला: मकराना थाने पर हमले के 24 दोषियों को तीन साल की सजा, 10 बरी

अप्रैल 2013 में अचानक पांच से छह हजार लोगों ने मकराना थाने का घेराव कर पथराव और हमला कर दिया था.

मकराना
Published : December 22, 2025 at 7:52 PM IST

मकराना: एडीजे कोर्ट ने डीडवाना जिले के मकराना थाने पर 12 साल पहले हुए हमले, पथराव एवं सरकारी वाहन जलाने के चर्चित मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया. न्यायालय ने इस प्रकरण में 24 आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई, जबकि साक्ष्यों के अभाव में 10 आरोपियों को बरी कर दिया.

सरकारी वकील हरिकिशन ने बताया कि मामला अप्रैल 2013 का है, तब पांच से छह हजार लोगों की भीड़ ने मकराना थाने का घेराव कर अचानक पथराव और हमला कर दिया था. उसमें कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे. भीड़ ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की. एक सरकारी वाहन को आग लगा दी. इससे क्षेत्र में तनाव फैल गया था.

एडीजे कोर्ट ने सुनाया थाने पर हमला मामले में निर्णय (ETV Bharat Makrana)

47 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट: घटना के बाद तत्कालीन थानाधिकारी ने मामला दर्ज कराया था. अनुसंधान पूर्ण होने पर कुल 47 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई. सुनवाई के दौरान 8 आरोपियों की मृत्यु हो गई. 3 आरोपी फरार हैं. 1 आरोपी का मामला विचाराधीन है, जबकि शेष में से 24 को दोषी ठहराया और 10 को बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष ने अदालत में 35 गवाहों के बयान और 52 दस्तावेज पेश किए. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया.

इन्हें मिली सजा: सजा पाने वालों में शहादत, अब्दुल रहीम, अरफान अहमद, गयूर अहमद, सईद उर्फ शेठी, इकबाल, शहादत अली, अब्दुल मनान, अब्दुल कादिर, निजामुद्दीन, गुफरान, हाजी दूदू, नन्नू जुर्राट, रफीक अहमद, अब्दुल कयूम कुरेशी, नासिर हुसैन, रियाज अहमद, शाहिद, न्याज मोहम्मद, सलीम और इस्लाम जोया समेत 24 दोषी शामिल है. मोहम्मद रेहान, अब्दुल वहीद, अब्दुल बारी, शरीफ अहमद, असलम, इमरान अहमद, शौकत उर्फ राजू, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद असलम खान और मोहम्मद असलम को बरी किया.

अपील करेंगे: इधर, आरोपियों के अधिवक्ता शेख अकबर अली ने बताया कि जो भी न्याय पालिका का आदेश है, हमने उसको माना है. 10 अभियुक्त बरी किए जबकि बाकी 24 को 3 साल की सजा सुनाई है. हम अपील करेंगे.

