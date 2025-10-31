छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव : जांजगीर चांपा का सफरनामा, जानिए कितना समृद्ध हुआ जिला
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की रजत जयंती मना रहा है.लेकिन जांजगीर चांपा जिला आज भी उपेक्षा का शिकार है.जानिए ऐसा क्यों है.
Published : October 31, 2025 at 2:54 PM IST
जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं. प्रदेश में राज्योत्सव रजत जयंती मनाया जा रहा है. नया राज्य बनने के बाद जांजगीर चांपा जिला में कितना विकास हुआ, क्या बदलाव हुए, राजनितिक हालत कैसे बदले और पर्यटन के क्षेत्र में कितना विकास हुआ. आज हम इस बात को जानेंगे.
वैभवशाली रहा है जांजगीर चांपा का इतिहास : जांजगीर चांपा जिला का इतिहास पहले से ही वैभवशाली रहा है.जिले को कोसा, कांसा और कंचन के नाम से जाना जाता रहा है.इसके अलावा जिले में तीन प्रमुख नदियां महानदी, हसदेव नदी और लीलागर नदी बह रही है. वहीं जिले में राजनीति की दृष्टि से बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी की दखल है. इसके बाद भी राज्य स्थापना के 25 साल बाद जांजगीर चांपा जिला का विकास उस हिसाब से नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी.
1998 में बना था जांजगीर चांपा जिला : 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई. राज्य स्थापना के साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति की शुरुआत हुई. प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रूप मे खासा पहचान मिला. राज्य स्थापना से पहली ही 25 मई 1998 को जांजगीर चांपा जिला का गठन हो गया था. जांजगीर और चांपा दो अलग-अलग नगरपालिका है. लेकिन दोनों नाम से जिला बनना एक संयोग की बात है. जांजगीर और चांपा दोनों ही नगर राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत रहा है.जिसके कारण मध्यप्रदेश सरकार ने दोनों प्रमुख जिला को एक करने के उद्देश्य से एक नाम से जिला घोषित कर दिया. डॉ व्हीएस निरंजन जिले के प्रथम कलेक्टर के रूप मे एक हॉस्टल भवन से कलेक्टर कार्यालय की शुरुआत की.
बीएसपी का रहा है दबदबा : जांजगीर चांपा जिला वैसे तो पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था.लेकिन यहां से बीएसपी के संस्थापक काशी राम जी और भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव ने भी चुनाव लड़ा है.अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के अधिकांश लोग कांग्रेस से अलग होकर कांशीराम के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए .अविभाजित जांजगीर-चांपा, सक्ती जिला की छः सीटों ने बराबर की प्रतिनिधित्व करती रही है. हालांकि इस वर्ष जांजगीर चांपा लोकसभा के 8 सीटों में बीएसपी और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है. यहां कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है.
धान पर निर्भर है बाजार : जांजगीर चांपा जिला में मिनी माता हसदेव बांगो नहर गुजरी है.इसके कारण यहां के 80 प्रतिशत से अधिक किसान दो फसल धान का उत्पादन करते हैं. खरीफ की फसल की खरीदी राज्य बनने के बाद से ही शुरु हो गई थी. लेकिन अब किसानों को उनके धान की कीमत भी मिलने लगी है.जिसके कारण यहां का बाजार गुलजार रहता है. इसके अलावा यहां एक तीन बड़े उद्योग संचालित है. छत्तीसगढ़ सरकार का अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा विद्युत ताप गृह स्थापित है. जिसके कारण जिले में किसान के साथ उद्योग के जुड़ाव से व्यापार में अच्छा असर दिखने लगा है.
उपेक्षा का शिकार रहा है जिला : जांजगीर के वर्तमान कांग्रेसी विधायक ब्यास कश्यप ने जांजगीर चांपा जिला के स्थापना के बाद से अब तक के परिदृश्य पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि जांजगीर चांपा जिला राजनितिक उपेक्षा का शिकार हो गया.उन्होंने कहा कि जिला बनने के साथ ही जांजगीर चांपा संघर्ष के साथ आगे बढ़ा. जिन कलेक्टर ने विकास के लिए काम किया उनका नाम आज भी याद किया जाता है. जिसमे डॉ व्हीएस निरंजन को जिला स्थापना के लिए जाना जाता है तो सोनमणि बोरा को शहर को सुंदर दिखाने के लिए किया गई कार्य के लिए जाना जाता है.
कोटमीसोनार का क्रोकोडाइल पार्क की राज्य स्थापना के लिए जाना जाता है.इस जिले में जिसकी सरकार होती है, उसका विधायक बहुत ही कम रहा है.जिसके कारण जिले को सरकार से कोई खास मदद नहीं मिल पाई है.इसके लिए अपने साथ-साथ पूर्व के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बताया- ब्यास कश्यप,विधायक कांग्रेस
वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता ने विकास के लिए सतत प्रयास की मांग को दोहराया. राज्य स्थापना के 25 साल होने पर बीजेपी नेता गगन जयपुरिया ने जांजगीर चांपा जिला में विकास की धीमी रफ्तार की बात मानी.
जांजगीर चांपा जिला अभी भी अपने स्वरुप में नहीं आ पाया है.वर्तमान में उद्योग धंधे बढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी. तब जिला के स्वरूप में भी बदलाव आएगा.जितना प्रयास होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया- गगन जयपुरिया, उपाध्यक्ष जिला पंचायत
पर्यटन के क्षेत्र में मिल सकती है पहचान : जिले मे वैसे तो वर्षों से कई पर्यटक स्थल है.लेकिन पर्यटन स्थलों में शिवरीनारायण को ही राम वन पथ गमन योजना से जोड़कर विकसित किया गया. एशिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल पार्क के रूप में कोटमीसोनार गांव में 60 एकड़ में फैला मूढ़ा तालाब में मगरमच्छ को तालाबों से शिफ्ट किया गया. जिसके बाद ये पर्यटकों के लिए एक खास केंद्र बन गया है.
