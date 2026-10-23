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रांची में बन रहा झारखंड के पहला कृषि म्यूजियम! 15 नवंबर को लोकार्पण की योजना

कृषि संग्रहालय ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड राज्य बनने के 25 वर्ष बाद राज्य के किसानों को एक खास सौगात मिलने जा रही है. प्राकृतिक संसाधनों और हरे-भरे जंगलों से आच्छादित इस पठारी प्रदेश के अन्नदाताओं को समर्पित ‘कृषि म्यूजियम खेतीबाड़ी’ जल्द ही रांची में खुलने वाला है. यह संग्रहालय इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्राचीनतम कृषि से लेकर वर्तमान कृषि तक हुए बदलाव के उपकरण रखे जाएंगे. साथ ही पठारी क्षेत्र में सीढ़ीदार नुमा खेत बनाकर खेती, समन्वित खेती, खेती के साथ पशुपालन से किसानों के आर्थिक विकास और पॉली हाउस खेती के कई मॉडल भी तैयार किए जा रहे हैं. राज्यवासी यहां आकर झारखंड के कृषि इतिहास के साथ आधुनिक कृषि की कई जानकारियां हासिल कर सकेंगे.

15 नवंबर को लोकार्पण की इच्छा