रांची में बन रहा झारखंड के पहला कृषि म्यूजियम! 15 नवंबर को लोकार्पण की योजना
राज्य स्थापना के 25 साल बाद किसानों को समर्पित कृषि म्यूजियम मिलने जा रहा है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 6:51 PM IST
रांची: झारखंड राज्य बनने के 25 वर्ष बाद राज्य के किसानों को एक खास सौगात मिलने जा रही है. प्राकृतिक संसाधनों और हरे-भरे जंगलों से आच्छादित इस पठारी प्रदेश के अन्नदाताओं को समर्पित ‘कृषि म्यूजियम खेतीबाड़ी’ जल्द ही रांची में खुलने वाला है. यह संग्रहालय इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्राचीनतम कृषि से लेकर वर्तमान कृषि तक हुए बदलाव के उपकरण रखे जाएंगे. साथ ही पठारी क्षेत्र में सीढ़ीदार नुमा खेत बनाकर खेती, समन्वित खेती, खेती के साथ पशुपालन से किसानों के आर्थिक विकास और पॉली हाउस खेती के कई मॉडल भी तैयार किए जा रहे हैं. राज्यवासी यहां आकर झारखंड के कृषि इतिहास के साथ आधुनिक कृषि की कई जानकारियां हासिल कर सकेंगे.
15 नवंबर को लोकार्पण की इच्छा
कृषि निदेशक बिद्यानंद शर्मा ‘पंकज’ ने बताया कि कृषि निदेशालय भवन के ठीक पीछे वाले ‘लक्ष्मी निवास कोठी’ में कृषि संग्रहालय बनाने का काम जोर-शोर से चल रहा है. लोकार्पण की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है, लेकिन उनकी इच्छा है कि राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को इसका लोकार्पण विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री से कराया जाए.
प्रवेश द्वार पर ही दिखेगा अन्नदाता का आकर्षक प्रारूप
कांके रोड स्थित कृषि निदेशालय परिसर में निर्माणाधीन इस म्यूजियम के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनिक खाद बनाने की तकनीक, पॉलीहाउस फार्मिंग और ड्रिप इरिगेशन सहित कई मॉडल बनाए जा रहे हैं. कृषि निदेशक ने ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए बताया कि म्यूजियम में प्रवेश करते ही वेस्टेज धातु से अन्नदाता की प्रतिमा दिखाई देगी. इसमें गेहूं की बाली और कृषि औजारों के साथ किसान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जो पूरा होने पर बेहद आकर्षक लगेगा.
देश के अन्य संग्रहालयों की कतार में झारखंड का पहला कदम
पड़ोसी राज्य बिहार के गयाजी जिले के सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में कृषि धरोहर संग्रहालय, आईसीएआर के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान क्षेत्र परिसर पूसा दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय और महाराष्ट्र में इरविन कृषि संग्रहालय समेत देश में कई कृषि संग्रहालय हैं. लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में कृषि निदेशालय परिसर की ‘लक्ष्मी निवास कोठी’ में बन रहा यह संग्रहालय राज्य का पहला कृषि संग्रहालय होगा. यह अन्नदाता किसानों के साथ आम लोगों की कृषि संबंधी जिज्ञासाएं दूर करेगा. कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी यह बेहद उपयोगी साबित होगा.
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