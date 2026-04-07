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लखीमपुर खीरी में 25 गिद्धों की मौत; खेतों में बेहोश मिले पांच गिद्ध, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगी वजह

उत्तरीय वन प्रभागीय वनाधिकारी कीर्ति चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 8:21 PM IST

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लखीमपुर खीरी : जिले के भीरा रेंज के अंतर्गत पड़रिया सेक्शन के पड़रिया वन बीट स्थित ग्राम सेमरिया में कई गिद्धों की मौत का मामला सामने आया है. वहीं पांच गिद्ध बेहोशी की हालत में मिले हैं. सूचना मिलते ही वन विभाग और पशु चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.


जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, लखीमपुर खीरी जिले के भीरा रेंज के अंतर्गत ग्राम सेमरिया में गांव के एक किसान ने अपनी निजी कृषि भूमि पर 3-4 आवारा कुत्तों के शव पड़े होने और उन पर गिद्धों के झुंड की जानकारी क्षेत्रीय वन अधिकारी को दी थी.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खेत में करीब 25 गिद्ध मृत अवस्था में पड़े थे, जबकि पांच गिद्ध बेहोशी की हालत में तड़प रहे थे. यह देख हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया.


मौके पर मौजूद पशुचिकित्साधिकारी डॉ. हेमंत कुमार सिंह बिजुआ ने बेहोश गिद्धों का तुरंत उपचार शुरू किया. हालांकि, गिद्धों की मौत का वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.


वन विभाग ने मृत गिद्धों के पोस्टमार्टम के लिए 08 अप्रैल 2026 को भीरा रेंज परिसर में विशेषज्ञों का पैनल गठित किया है. पोस्टमार्टम के दौरान विसरा सुरक्षित कर उसे परीक्षण के लिए आईवीआरआई, इज्जतनगर (बरेली) भेजा जाएगा.



उत्तरीय वन प्रभागीय वनाधिकारी कीर्ति चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. कल मृत गिद्धों के शवों का पोस्टमार्टम होगा.

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