गणतंत्र दिवस-2026ः पदकों का एलान, आईपीएस अनूप बिरथरे सहित 12 को पुलिस पदक

रांची: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मिलने वाले पदकों का एलान कर दिया है. हर वर्ष 25 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत के वीर सपूतों को उनके अदम्य साहस के लिए पदकों से नवाजा जाता है. इसी के तहत झारखंड के दो आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है.

आईपीएस अनूप बिरथरे सहित 12 को मेडल

केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा झारखंड के दो आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. झारखंड पुलिस के डीएसपी सुधीर कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है.