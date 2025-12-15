ETV Bharat / state

जैसलमेर में घने कोहरे का कहर: स्कूल बस की बोलेरो कैम्पर से भिड़ंत में 12 घायल, भीलवाड़ा में पलटी बस

जैसलमेर में कैम्पर सवार शादी से लौट रहे थे. गंभीर घायल पांच जने जोधपुर रेफर. भीलवाड़ा में बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी बस.

injured were taken to the hospital
घायलों को पहुंचाया अस्पताल (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर/भीलवाड़ा: जैसलमेर जिले में सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया. जोधा गांव के पास स्कूल बस और बोलेरो कैम्पर की आमने-सामने की भिड़ंत में 12 लोग घायल हो गए. इनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं. गंभीर घायल 5 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया. उधर, भीलवाड़ा में हरिपुरा चौराहे के निकट निजी बस पलटने से दो दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए.

जैसलमेर के सदर थानाधिकारी प्रेमदान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से दुर्घटना हुई. पुलिस अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रख जांच कर रही है. हादसे से कुछ समय यातायात बाधित हुआ. हादसा सुबह तब हुआ, जब कैम्पर गाड़ी जोधा से खुहड़ी जा रही थी. उसमें सवार लोग शादी से लौट रहे थे. तभी स्कूल की बस से टक्कर हो गई. दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गई. यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने एक दर्जन घायलों को निजी वाहनों से जैसलमेर के राजकीय जवाहिर अस्पताल पहुंचाया. वहां से डॉक्टरों ने 5 लोगों को जोधपुर रेफर कर दिया.

पढ़ें:बूंदी में दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर घायल

ये हुए घायल: हादसे में बोलेरो सवार दुर्गा कंवर (50), पूनम (6) पुत्री गंगा सिंह, भवानी कंवर (23), सांग सिंह (10) पुत्र सबल सिंह, मालम कंवर (12), बिशन सिंह (20), दक्षा (7), अरुणा (12) और चंदू कंवर (19) घायल हुई. स्कूल बस में सवार यशपाल सिंह (15), उपेंद्र सिंह (10) और ज्ञानवर्धन सिंह(15) को भी चोटें आई. सूचना पर सदर पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला. इधर, स्कूली बच्चों के घायल होने की खबर ने अभिभावकों को चिंता में डाल दिया. अस्पताल में परिजनों की भीड़ हो गई.

Private bus overturns in Bhilwara
भीलवाड़ा में पलटी निजी बस (ETV Bharat Bhilwara)

बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी बस: उधर, भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में करेड़ा मार्ग स्थित हरिपुरा चौराहे के निकट सोमवार को बाइक सवार को बचाने के चलते निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस सवार दो दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए. सूचना मिलते ही कलेक्टर जसमीत सिंह संधू मौके पर पहुंचे और घायलों का समुचित इलाज के निर्देश दिए. मांडल एसएचओ रोहिताश ने बताया कि हादसे में गंभीर घायलों का मांडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर किया गया. पांच गंभीर घायलों का भीलवाड़ा के एमजीएच में इलाज चल रहा है.बस में 50 सवारी थी.

TAGGED:

SCHOOL BUS COLLIDE BOLERO
ACCIDENT CAUSED BY FOG
12 PEOPLE INJURED IN ACCIDENT
ACCIDENTS IN JAISALMER AND BHILWARA
ROAD ACCIDENT IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.