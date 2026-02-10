ETV Bharat / state

नेत्रदान और देहदान का सरगुजा में सामूहिक संकल्प, जानिए अंगदान क्यों है जरूरी

अंबिकापुर के साईं बाबा आदर्श कालेज में आयोजित कार्यक्रम में नेत्रदान और देहदान पर चर्चा हुई. जिसके बाद 12 लोगों ने नेत्रदान और 2 लोगों ने देहदान का फैसला लिया. सामाजिक संस्था सक्षम दिव्यांग लोगों की मदद के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है. अंबिकापुर के साईँ बाबा आदर्श कॉलेज में हुए कार्यक्रम में लोगों ने दिव्यांगजनों की मदद का प्रण लिया. कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि दिव्यांगों के प्रति हमारा व्यवहार हमेशा शांत और विनम्र होना चाहिए.

सरगुजा: हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें दुनिया देखे और हमारी आंखें दूसरे की जिंदगी में रोशनी लाए, इस सामाजिक सोच को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है. लोगों का रुझान तेजी से अब अंगदान और नेत्रदान की ओर बढ़ा है. इसी कड़ी में अंबिकापुर में सामाजिक संस्था सक्षम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

मेरे पूर्व छात्र राजीव पाठक और एनसीसी कैडेट रह चुके देवराज सिंह बाबरा ने मुझे इस पुनित कार्य के लिए प्रेरित किया. उनके कहने पर मै यहां पर आया और ये फैसला लिया. इन्होने मुझे बताया की यहां पर रक्तदान से संबधित कार्यक्रम होने हैं और यहां पर देहदान कहने का फैसला भी लिया जाना है. मैंने भी अपने देह का दान करने का फैसला लिया है: डॉ वीके गर्ग, रिटायर्ड प्रोफेसर

राजीव भैया ने कुछ दिन पहले बताया था की आज यहां पर इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें दिव्यांग के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए इस विषय पर अच्छी जानकारी दी गई. चर्चा में बात आई की नेत्रदान कौन-कौन करेगा, तो इस विषय पर मैं सहर्ष नेत्रदान करने का संकल्प लिया. मुझे बहुत वर्ष हो गये समाज की गतिविधियां देखते-देखते. हो सकता है की मेरे ना रहने पर किसी और को समाज की गतिविधि उसके रंग देखने को मिल जाए, इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नही होगी: विवेक सिंह, शासकीय अधिवक्ता

10 लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया है, अभी कुछ और आवेदन आए हैं, ये संख्या बढ़ेगी. 2 लोगों ने देहदान का संकल्प भी लिया है, साथ ही यहां जो दिव्यांग जन आए हैं उनके लिए व्हीलचेयर, लेजर स्टिक और श्रवन यंत्र का वितरण किया गया है. देहदान और नेत्रदान महान दान है. लोग भी इसके महत्व को समझ रहे हैं. अगर लोग नेत्रदान और देहदान करेंगे तो कई लोगों को नई जिंदगी मिलेगी: राजीव पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता

नेत्रदान और देहदान के फायदे

नेत्रदान और देहदान मानवता की सेवा में सर्वोच्च दान माने जाते हैं, जो मृत्यु के बाद भी जीवन देने की क्षमता रखते हैं. नेत्रदान से कॉर्नियल अंधता से ग्रसित लोगों को रोशनी मिलती है, जबकि देहदान मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए अमूल्य है, जिससे भविष्य में रोगों का बेहतर इलाज संभव होता है. हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारे शरीर के अंग से किसी को नई जिंदगी मिल सके.

