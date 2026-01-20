हरियाणा के 12 किसानों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का न्यौता, प्राकृतिक खेती कर बने मिसाल, खुशी की दौड़ी लहर
हरियाणा में प्राकृतिक खेती करने वाले 12 किसानों को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए खास न्यौता मिला है.
जींद : केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से प्राकृतिक खेती करने वाले हरियाणा के 12 किसानों को उनकी पत्नियों के साथ दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है.
हरियाणा के 12 किसानों को न्यौता : भारत सरकार का ये निमंत्रण प्राप्त करने वाले किसानों में जिला जींद से गांव अहिरका के प्राकृतिक खेती करने वाले किसान और प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षक डॉ. सुभाष चंद्र और सुमित्रा रानी, ढाठरथ गांव के ईश्वर अत्री और अंग्रेजों देवी, खरकरामजी गांव के मनजीत सिंह और अनिता रानी, रिटौली गांव के बलिंद्र लोहान और मुकेश देवी, बीबीपुर गांव के राजबीर साहू और पिंकी, रेवाड़ी जिले के यशपाल खोला और अनीता रानी, रोहतक जिले के चिड़ी गांव से बंसीलाल और मुकेश देवी, नांदल गांव से जयप्रकाश और कृष्णा देवी, सोनीपत जिले के शहजादपुर गांव के कपिल देव और रीना देवी, कैथल जिले के बाता गांव से जोनी राणा और पूजा देवी और यमुनानगर से विजय कुमार और निरूपा देवी शामिल हैं. इन किसानों में से रेवाड़ी के किसान यशपाल खोला को तो महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से गणतंत्र दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में भी शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है. ये निमंत्रण प्राप्त कर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा : इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के प्राकृतिक खेती के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हमेटी(HAMETI) के निदेशक डॉ.कर्मचंद ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित करना सरकार की प्राकृतिक खेती को लेकर उच्च स्तर की सोच और गंभीरता को दर्शाता है. प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा विशेष मान सम्मान देना, सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है जो अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेगी.
प्राकृतिक खेती कर बने मिसाल : उन्होंने आगे बताया कि ये सभी 12 किसान वो किसान हैं जो कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर एक मिसाल बने हुए हैं और अपने खेतों को पीजीएस इंडिया सिस्टम (Participatory Guarantee System of India) में प्रमाणित करवा कर अपने कृषि उत्पादों की स्वयं बिक्री करते हैं. केंद्र सरकार ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए इनका चयन हरियाणा सरकार की सिफारिश पर किया है. डॉ. कर्मचंद ने बताया कि ये किसान स्वयं तो प्राकृतिक खेती करते ही हैं, अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित और उनका मार्गदर्शन करते हैं. इन सभी किसानों ने हमेटी जींद में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने इनका प्राकृतिक खेती में बतौर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) में भी चयन किया है.
