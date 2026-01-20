ETV Bharat / state

हरियाणा के 12 किसानों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का न्यौता, प्राकृतिक खेती कर बने मिसाल, खुशी की दौड़ी लहर

जींद : केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से प्राकृतिक खेती करने वाले हरियाणा के 12 किसानों को उनकी पत्नियों के साथ दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है.

हरियाणा के 12 किसानों को न्यौता : भारत सरकार का ये निमंत्रण प्राप्त करने वाले किसानों में जिला जींद से गांव अहिरका के प्राकृतिक खेती करने वाले किसान और प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षक डॉ. सुभाष चंद्र और सुमित्रा रानी, ढाठरथ गांव के ईश्वर अत्री और अंग्रेजों देवी, खरकरामजी गांव के मनजीत सिंह और अनिता रानी, रिटौली गांव के बलिंद्र लोहान और मुकेश देवी, बीबीपुर गांव के राजबीर साहू और पिंकी, रेवाड़ी जिले के यशपाल खोला और अनीता रानी, रोहतक जिले के चिड़ी गांव से बंसीलाल और मुकेश देवी, नांदल गांव से जयप्रकाश और कृष्णा देवी, सोनीपत जिले के शहजादपुर गांव के कपिल देव और रीना देवी, कैथल जिले के बाता गांव से जोनी राणा और पूजा देवी और यमुनानगर से विजय कुमार और निरूपा देवी शामिल हैं. इन किसानों में से रेवाड़ी के किसान यशपाल खोला को तो महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से गणतंत्र दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में भी शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है. ये निमंत्रण प्राप्त कर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

हरियाणा के 12 किसानों को न्यौता (Etv Bharat)

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा : इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के प्राकृतिक खेती के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हमेटी(HAMETI) के निदेशक डॉ.कर्मचंद ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित करना सरकार की प्राकृतिक खेती को लेकर उच्च स्तर की सोच और गंभीरता को दर्शाता है. प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा विशेष मान सम्मान देना, सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है जो अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेगी.