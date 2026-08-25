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गुरुग्राम में स्वाइन फ्लू से सावधान!, अब तक H1N1 के 12 केस आए सामने, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

गुरुग्राम : देश के कई हिस्सों में H1N1 यानी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच गुरुग्राम में भी H1N1 के 12 मामले सामने आए हैं. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

गुरुग्राम में H1N1 के 12 केस : गुरुग्राम के डिप्टी सीएमओ ने कहा कि "मौसम में बदलाव और उमस के बीच वायरल संक्रमण का प्रसार बढ़ने की आशंका रहती है. ऐसे में लोगों को अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतने की जरूरत है. खासकर भीड़भाड़ वाली और बंद जगहों में संक्रमण से बचने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए. गुरुग्राम में सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 12 मामले सामने आ चुके हैं."

बुखार होने पर डॉक्टर की सलाह लें : पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनामिका वढेरा ने कहा कि "दरअसल H1N1 इन्फ्लुएंजा में अचानक बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द, अत्यधिक कमजोरी और नाक बहना जैसे लक्षण हो सकते हैं. कुछ मरीजों में सांस लेने में परेशानी जैसे गंभीर लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. डॉक्टर की माने तो लगातार खांसी, गले में दर्द, ठंड लगना, बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. साथ ही बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेना उचित नहीं है. बुखार या दर्द के लिए दवा भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें. इस दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है. पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें. वहीं छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखने की आवश्यता है."

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