टीवी कलाकार सीमा ने की अजमेर दरगाह की जियारत, चढ़ाई चादर

अभिनेत्री सीमा मोटवानी ने दरगार में चादर चढ़ाई और कामयाबी की दुआ मांगी

Artist Seema offered Chadar
कलाकार सीमा ने चढ़ाई चादर (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 6:17 PM IST

अजमेर: सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अभिनेत्री सीमा मोटवानी ने सोमवार को जियारत की. उन्होंने अपनी कामयाबी की दुआ मांगी. खादिम सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने सीमा को जियारत कराई और दरबार का तबर्रुक भेंट किया.

अभिनेत्री सीमा मोटवानी ने बताया कि 22 दिसंबर को ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स मुबारक में बॉलीवुड की ओर से चादर चढ़ाई जाएगी. इसमें कई कलाकार हिस्सा लेंगे. सीमा एक इवेंट में जयपुर में आई थीं, लेकिन उससे पहले अजमेर दरगाह में हाजिरी देने आई. ख्वाजा साहब की कृपा से वेब सीरीज और बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अब्बास मस्तान की फिल्म में काम किया है जो जल्द रिलीज होगी. अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ वेब सीरीज की.

ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना शरीफ पर सीमा मोटवानी ने अकीदत की चादर और फूल पेश किए. उन्होंने मीडिया से कहा कि ख्वाजा साहब से बेहद लगाव है और मौका मिलते ही अजमेर हाजिरी देने आ जाती है. सीमा ने कई लोकप्रिय टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अभिनय किया. टीवी सीरियल्स कभी सौतन कभी सहेली, कहता है दिल, कसौटी जिंदगी की,शाका लाका बूम बूम, मेहंदी तेरे नाम की, सीआईडी, आहट, जय माता की आदि में काम किया. उनकी हालिया रिलीज फिल्म मुंबई गॉडफादर है. टीवी कलाकार सीमा लाफ्टर चैलेंज में भी आ चुकी हैं.

