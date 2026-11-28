छतरपुर में टीवी की बहू चाहत पांडे, बुंदेलखंड से कैसे पहुंची फिल्म इंडस्ट्री, बताया सक्सेस मंत्र
छतरपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में पहुंची अभिनेत्री चाहत पांडे, अपने संघर्ष, अभिनय और सफलता पर खुलकर की बात. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 9:55 AM IST
छतरपुर: फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारें हैं जिनकी जड़े छतरपुर से जुड़ी हैं. जो देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. इन्हीं सितारों में अभिनेत्री चाहत पांडे का नाम भी शामिल है, जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर टीवी की दुनिया में पहचान बनाई है. टीवी की दुनिया में अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकीं चाहत पांडे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने संघर्ष, अभिनय और सफलता के राज साझा किए.
एक निजी स्कूल में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने अभिनेत्री चाहत पांडे छतरपुर पहुंची थी. जहां उन्होंने छात्र और अन्य लोगों से सभी मुद्दों पर खुलकर बात की. इस दौरान अपने संघर्ष के दिनों को याद किया. चाहता पांडे कहती हैं, ''संघर्ष करने से अफलता मिलती है, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाकर वह इस मुकाम पर पहुंची हैं.''
मां टूटने नहीं दिया सपना
चाहत पांडे का जन्म दमोह के चंडी चोपड़ा गांव में हुआ था. बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया. मां भावना पांडे ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन-पोषण किया और सपनों को टूटने नहीं दिया. उन्होंने पांचवीं तक की पढ़ाई अपने गांव चंडी चोपड़ा में की. इसके बाद जबलपुर नाका स्थित एक स्कूल से दसवीं और दमोह के जेपीबी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की.
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दुर्गा और कृष्णा के किरदार से मिली पहचान
इसके बाद अभिनय के प्रति रुचि होने के कारण उन्होंने इंदौर में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई रवाना हो गई. सफलता ने ऐसे कदम चूमे की चाहत पांडे ने कभी फिर मुड़कर नही देखा. साल 2016 में दूरदर्शन के धारावाहिक पवित्र बंधन से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, उसके बाद 'हमारी बहू सिल्क' में पाखी पारेख, 'दुर्गा-माता की छाया' में दुर्गा अनेजा और 'नथ-जेवर या जंजीर' में महुआ एवं कृष्णा के किरदार निभाकर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई.
टेलीविजन लीड एक्टर श्रेणी में सम्मानित
इसके अलावा वह 'सावधान इंडिया, लाल इश्क और 'CID' जैसे कार्यक्रमों में भी नजर आईं है. राधाकृष्ण के टीजर में राधा के किरदार के साथ चाहत पांडे टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 18' में भी नजर आ चुकी हैं, जहां उनके व्यक्तित्व और बेबाक अंदाज ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया. अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए जुलाई 2025 में दुबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म इंटरनेशनल अवॉर्ड्स में उन्हें टेलीविजन लीड एक्टर श्रेणी में सम्मानित किया गया था.
वहीं अभिनय के साथ चाहत ने राजनीति में भी कदम रखा. वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर अपने गृह क्षेत्र दमोह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा. लेकिन उन्हें सिर्फ 2,292 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहीं.