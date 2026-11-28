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छतरपुर में टीवी की बहू चाहत पांडे, बुंदेलखंड से कैसे पहुंची फिल्म इंडस्ट्री, बताया सक्सेस मंत्र

बच्चों के साथ अभिनेत्री चाहत पांडे ( ETV Bharat )

छतरपुर: फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारें हैं जिनकी जड़े छतरपुर से जुड़ी हैं. जो देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. इन्हीं सितारों में अभिनेत्री चाहत पांडे का नाम भी शामिल है, जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर टीवी की दुनिया में पहचान बनाई है. टीवी की दुनिया में अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकीं चाहत पांडे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने संघर्ष, अभिनय और सफलता के राज साझा किए.

एक निजी स्कूल में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने अभिनेत्री चाहत पांडे छतरपुर पहुंची थी. जहां उन्होंने छात्र और अन्य लोगों से सभी मुद्दों पर खुलकर बात की. इस दौरान अपने संघर्ष के दिनों को याद किया. चाहता पांडे कहती हैं, ''संघर्ष करने से अफलता मिलती है, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाकर वह इस मुकाम पर पहुंची हैं.''