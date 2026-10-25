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मां दिउड़ी के दरबार पहुंचे टीवी अभिनेता, कवि और लेखक शैलेश लोढ़ा, दर्शन के बाद बोले- बहुत अच्छा लगा

मां दिउड़ी के दरबार टीवी अभिनेता शैलेश लोढ़ा ( Etv Bharat )

जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट रहे शैलेश लोढ़ा ने मां दिउड़ी मंदिर में दर्शन किए. पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि मां के दरबार में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. उन्होंने आगे भी अवसर मिलने पर मंदिर आने की इच्छा जताई. शैलेश लोढ़ा के देवी मंदिर पहुंचने ही वहां मौजूद कई पुजारी और स्थानीय लोग ने उनको पहचान लिया. पुजारी ने विशेष रूप से उनका स्वागत करते हुए माता का दर्शन कराया और मंदिर की विशेषता बताई. इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं के आग्रह पर शैलेश लोढ़ा ने तस्वीरें भी खिंचवाई.

मंदिर के पुजारियों के साथ कवि शैलेश लोढ़ा (Etv Bharat)

तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ से मिली पहचान

शैलेश लोढ़ा को लोकप्रिय धारावाहिक ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में तारक मेहता की भूमिका निभाने से देशभर में पहचान मिली. शो में उनका किरदार जेठालाल के करीबी दोस्त का था. उन्होंने वर्ष 2022 में इस धारावाहिक को छोड़ दिया था.

अभिनय के साथ कविता और लेखन में भी सक्रिय