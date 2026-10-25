मां दिउड़ी के दरबार पहुंचे टीवी अभिनेता, कवि और लेखक शैलेश लोढ़ा, दर्शन के बाद बोले- बहुत अच्छा लगा
टीवी अभिनेता शैलेश लोढ़ा ने रांची में मां दिउड़ी के दरबार में पूजा अर्चना की.
Published : October 25, 2026 at 5:13 PM IST
रांची: टीवी अभिनेता, कवि और लेखक शैलेश लोढ़ा ने रविवार को रांची जिले के तमाड़ स्थित प्राचीन मां दिउड़ी मंदिर में दर्शन-पूजन किया. उन्होंने मां के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लिया. मंदिर के पुजारी सूरज कुमार पांडा ने विधि-विधान के साथ पूजा संपन्न कराई.
श्रद्धालुओं के साथ शैलेश लोढ़ा ने खिंचवाई तस्वीर
जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट रहे शैलेश लोढ़ा ने मां दिउड़ी मंदिर में दर्शन किए. पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि मां के दरबार में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. उन्होंने आगे भी अवसर मिलने पर मंदिर आने की इच्छा जताई. शैलेश लोढ़ा के देवी मंदिर पहुंचने ही वहां मौजूद कई पुजारी और स्थानीय लोग ने उनको पहचान लिया. पुजारी ने विशेष रूप से उनका स्वागत करते हुए माता का दर्शन कराया और मंदिर की विशेषता बताई. इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं के आग्रह पर शैलेश लोढ़ा ने तस्वीरें भी खिंचवाई.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ से मिली पहचान
शैलेश लोढ़ा को लोकप्रिय धारावाहिक ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में तारक मेहता की भूमिका निभाने से देशभर में पहचान मिली. शो में उनका किरदार जेठालाल के करीबी दोस्त का था. उन्होंने वर्ष 2022 में इस धारावाहिक को छोड़ दिया था.
अभिनय के साथ कविता और लेखन में भी सक्रिय
शैलेश लोढ़ा अभिनय के अलावा कवि और लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं. वह कविता पाठ और हास्य-व्यंग्य से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं. साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी अलग पहचान है.
रांची जिले के तमाड़ में स्थित मां दिउड़ी मंदिर झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है. यहां विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु मां के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.
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