पुष्कर में कच्चे पपीते से टूटी फ्रूटी और करौंदे से बनाई जाती है चेरी, देश के सभी राज्यों में होती है सप्लाई

पुष्कर सिर्फ धार्मिक स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी चेरी और टूटी फ्रूटी के स्वाद के लिए भी मशहूर है. देखिए ये रिपोर्ट...

पुष्कर में बनी टूटी फ्रूटी और चेरी
पुष्कर में बनी टूटी फ्रूटी और चेरी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 6:29 PM IST

8 Min Read
अजमेर: तीर्थ नगरी पुष्कर में पर्यटन उद्योग ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर लघु उद्योग भी हैं, जहां बनने वाले उत्पाद देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बना चुके हैं. पुष्कर में खट्टे करौंदों से मीठी चेरी और कच्चे पपीते से टूटी फ्रूटी बनाने का बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है. पुष्कर में 10 से 12 प्रोसेसिंग यूनिट्स बनी है, जहां साल के 9 माह मीठी चेरी और टूटी फ्रूटी बनाने का प्रोसेस इन यूनिट्स में किया जा रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाकर जमीनी हकीकत जानी तो सामने आया कि पुष्कर में बनी मीठी चेरी और टूटी फ्रूटी का स्वाद देश के सभी राज्य ही नहीं ले रहे, बल्कि एक्सपोर्टर इन्हें विदेश में भी भेज रहे हैं.

करौंदे और पपीते की प्रोसेसिंग मेहनत का काम : तीर्थ नगरी पुष्कर के धार्मिक और पर्यटन महत्व के लिए विश्व पटेल पर अपनी पहचान रखती है, लेकिन यहां के लोगों ने अपने पुरुषार्थ से ऐसे उद्योग भी यहां स्थापित किए हैं, जिनमें बनने वाले उत्पाद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पुष्कर की पहचान को कायम कर रहे हैं. पुष्कर में आंवला और गुलाब की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इनकी प्रोसेसिंग यूनिट्स पुष्कर में काफी है.

पुष्कर की चेरी और टूटी फ्रूटी, सुनिए कारोबारी ने क्या कहा... (ETV Bharat Ajmer)

इसे बने कई उत्पाद देश और विदेश में जाते हैं. इसी तरह पुष्कर में मीठी चेरी और टूटी फ्रूटी का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है. खास बात यह है कि मीठी चेरी बनाने के लिए आवश्यक सफेद करौंदा और टूटी फ्रूटी बनाने के लिए आवश्यक पपीता राजस्थान के जिलों से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के जलगांव और यूपी के फर्रुखाबाद से आता है. यहां केवल करौंदे और पपीते की प्रोसेसिंग की जाती है, जो काफी मेहनत का काम है.

पुष्कर में बनी चेरी और टूटी फ्रूटी
पुष्कर में बनी चेरी और टूटी फ्रूटी (ETV Bharat GFX)

ऐसे हुई शुरुआत : लंबे समय से चेरी और टूटी फ्रूटी की प्रोसेसिंग का काम कर रहे कारोबारी रामू सैनी बताते हैं कि पुष्कर में वर्ष 2000 टूटी फ्रूटी और चेरी का उत्पादन शुरू हुआ था. उन्होंने बताया कि पुष्कर की कुछ लोगों ने इसके बारे में काफी सुना था. इससे पहले आंवला और गुलाब से बने उत्पाद ही पुष्कर में बनाए जाते थे. वर्ष 2000 के बाद पुष्कर के कुछ लोग जब फर्रुखाबाद और हाथरस में इनकी प्रोसेसिंग देखकर आए और यहां के लोगों को प्रोसेसिंग के बारे में समझाया और सिखाया, तब कुछ लोगों ने हिम्मत करके प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की. शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे-धीरे जब मार्केट बनने लगा तब उत्पादन को भी बढ़ा दिया गया. उन्होंने बताया कि पुष्कर में बने टूटी फ्रूटी और चेरी की काफी डिमांड रहती है.

कच्चे पपीते से बनती है टूटी फ्रूटी
कच्चे पपीते से बनती है टूटी फ्रूटी (ETV Bharat Ajmer)

नमक के पानी में डुबोकर रखते हैं : बातचीत में कारोबारी रामू सैनी ने बताया कि पुष्कर में 10 से 12 टूटी फ्रूटी और चेरी की प्रोसेसिंग यूनिट्स है. उन्होंने पहले चेरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चेरी प्रोसेसिंग बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से की जाती है. महाराष्ट्र की जलगांव उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद और कोलकाता से सफेद करौंदे मंगाए जाते हैं. सैनी ने बताया कि यूपी के हाथरस में भी करौंदे की चेरी बनाने की काफी यूनिट्स हैं. अगस्त के बाद से ही दिसंबर तक करौंदे का उत्पादन होता है. सफेद करौंदे का उत्पादन करने वाले बड़े किसान पेड़ से करौंदे तुड़वाकर उन्हें ड्रमों में नमक के पानी में डुबोकर रख देते हैं. किसान नमक के पानी में करौंदे नहीं रखेंगे तो वह खराब हो जाएंगे.

करौंदे से उसके बीज को अलग करते वर्कर
करौंदे से उसके बीज को अलग करते वर्कर (ETV Bharat Ajmer)

पांच से 10 दिन की प्रक्रिया : ड्रमों में ही करौंदे नमक के पानी में भीगे हुए पुष्कर आते हैं. इसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती है. उन्होंने बताया कि खट्टा और दूध नुमा रस युक्त करौंदा नमक के पानी में तीन माह तक गला कर रखा जाता है. इसके बाद करौंदे की धुलाई होती है. बाद में करौंदे में मशीन से कई छेद किए जाते हैं. इसके बाद दोबारा से साफ पानी से धोया जाता है. करौंदे को 10-10 किलो की ढेरी में अलग-अलग कर दिया जाता है और इसे उन लोगों के घरों में भेज देते हैं जो करौंदे से उसके बीज को अलग करते हैं. यह काम मशीन से नहीं होता है.

खाद्य के लिए अधिकृत रंग मिलाकर इसे हरा, पीला और लाल रंग का बनाया जाता है
खाद्य के लिए अधिकृत रंग मिलाकर इसे हरा, पीला और लाल रंग का बनाया जाता है (ETV Bharat Ajmer)

बीज निकालने के बाद जब करौंदा वापस फैक्ट्री आता है तो उसे धोकर गर्म पानी में उबाला जाता है. इसके बाद 5 बार चीनी डालकर उसे रखा जाता है. यह प्रक्रिया पांच से 10 दिन की होती है. इसके बाद चीनी की चाशनी में करौंदे को गर्म किया जाता है और खाद्य के लिए अधिकृत लाल रंग इसमें मिलाया जाता है. सैनी बताते हैं कि पुष्कर में बनी चेरी देश के सभी राज्यों में जाती है. चेरी का उपयोग बंगाली मिठाई, पान, मुखवास में किया जाता है. पुष्कर से 8 माह में 100 टन से अधिक चेरी बनती है.

टूटी-फ्रूटी बनाते कारीगर
टूटी-फ्रूटी बनाते कारीगर (ETV Bharat Ajmer)

ऐसे बनती है टूटी फ्रूटी : बचपन में लाल, पीली और हरी टूटी फ्रूटी सभी ने खाई है, लेकिन टूटी फ्रूटी बनती कैसे है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है. टूटी फ्रूटी कच्चा पपीता को प्रोसेस करके बनाई जाती है. कारोबारी रामू सैनी बताते हैं कि महाराष्ट्र के जलगांव से बड़े पैमाने पर पुष्कर में कच्चे पपीते मंगाए जाते हैं. कभी कभार तिरुपति से भी पपीते पुष्कर लाए जाते हैं. लाल और सफेद पपीते की सप्लाई पुष्कर में होती है. जनवरी माह से लेकर जुलाई तक पुष्कर में रोज कई टनों पपीते की सप्लाई प्रोसेसिंग यूनिट्स पर होती है. सबसे पहले पपीता को छीलकर उन्हें नमक के पानी में रखा जाता है. नमक में गलाने के बाद पपीते से बीज को अलग किया जाता है.

करौंदे से चेरी बनने में करीब 10 दिन का समय लगता है
करौंदे से चेरी बनने में करीब 10 दिन का समय लगता है (ETV Bharat Ajmer)

इसके बाद पपीते को मशीन की सहायता से कटिंग की जाती है और उसे टूटी फ्रूटी की साइज में बना दिया जाता है. इसके बाद कट किए गए पपीते की 10 बार धुलाई होती है, ताकि उसमें से नमक अलग हो सके. एक यूनिट पर चार श्रमिक एक दिन में 1000 किलो टूटी फ्रूटी की शक्ल में पपीते को धोते हैं. इस प्रक्रिया के बाद कटिंग पपीते को उबाला जाता है. इसके बाद उसे चीनी में एक दिन रखा जाता है. बाद में 55 डिग्री के तापमान में उसे चीनी की चाशनी में पकाया जाता है. यह प्रक्रिया पूरी होने पर टूटी फ्रूटी को बड़े ट्रे में रखकर पंखे और कूलर की हवा में सुखाते हैं. सूखने के बाद अलग-अलग माप में इसकी पैकिंग की जाती है.

सफेद करौंदे से बनाई जाती है चेरी
सफेद करौंदे से बनाई जाती है चेरी (ETV Bharat Ajmer)

पुष्कर में बनती है प्रतिदिन 100 टन टूटी फ्रूटी : कारोबारी रामू सैनी बताते हैं कि अलग-अलग राज्यों में कारोबारी पुष्कर में बनी टूटी फ्रूटी खरीद कर ले जाते हैं. सैनी बताते हैं कि टूटी फ्रूटी का उपयोग आइसक्रीम, बेकरी उत्पाद, मुखवास, मिष्ठान, वेज बिरियानी, विभिन्न प्रकार के शेक, लस्सी आदि की टॉपिग में भी उपयोग की जाती है. उन्होंने बताया कि पुष्कर में प्रतिदिन 100 टन टूटी फ्रूटी बनती है. करौंदे और पपीते की प्रोसेसिंग यूनिट बारिश के महीने में जुलाई से अगस्त तक बंद रहती है. दिसंबर माह में भी प्रोसेसिंग यूनिट बंद रहती है. राजस्थान में पपीते और करौंदे का उत्पादन होता है, लेकिन यह प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं.

संपादक की पसंद

