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रामगढ़ का रहस्यमयी शिव मंदिरः सावन ही नहीं, साल के 365 दिन होता है महादेव का जलाभिषेक

रामगढ़ः सावन में देशभर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन झारखंड के रामगढ़ में एक ऐसा शिव मंदिर है, जहां महादेव का जलाभिषेक किसी भक्त के हाथों नहीं, बल्कि ऐसी जलधारा से होता है, जो साल के 365 दिन और 24 घंटे लगातार बहती रहती है.

रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के बोंगाबार इलाके में स्थित टूटी झरना शिव मंदिर आस्था के साथ-साथ अपने अनसुलझे रहस्य के लिए भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है. महादेव के जलाभिषेक के लिए सावन का इंतजार तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने ऐसा शिव मंदिर देखा है, जहां सावन हो या भादो, गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, दिन हो या रात भगवान शिव का जलाभिषेक कभी रुकता ही नहीं.

जानकारी देते मंदिर के पुजारी और सुरक्षाकर्मी (Etv Bharat)

शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा है

मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है, प्रतिमा से निकलने वाली जलधारा सीधे शिवलिंग पर गिरती रहती है और लगातार महादेव का जलाभिषेक करती है. सामान्य तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों को जल लेकर आना पड़ता है, लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल अलग है. शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जिम्मेदारी मानो खुद प्रकृति ने संभाल रखी हो, मंदिर के भीतर शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है और प्रतिमा से निकलने वाली जलधारा लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है.

यही दृश्य मंदिर को अलग पहचान देता है

खास बात यह है कि यह जलधारा मौसम की मार से भी प्रभावित होती नजर नहीं आती, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या सूखा, स्थानीय लोगों के मुताबिक शिवलिंग पर जलधारा का प्रवाह लगातार बना रहता है. यही वजह है कि श्रद्धालु इसे मां गंगा द्वारा स्वयं भगवान शिव के अभिषेक का दिव्य स्वरूप मानते हैं.

जल की धार मां गंगा की प्रतिमा से निकलती हुई शिवलिंग तक पहुंचती है और सबसे खास बात यह है कि यह जलाभिषेक किसी एक मौसम तक सीमित नहीं है, बारहों महीने, चौबीसों घंटे जलधारा लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है. यही वजह है कि सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की भीड़ और भी बढ़ जाती है. भक्त दूर-दूर से पहुंचते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं.

रेलवे लाइन की खुदाई में सामने आया था मंदिर

टूटी झरना मंदिर से जुड़ी स्थानीय मान्यता और प्रचलित इतिहास भी बेहद रोचक है. बताया जाता है कि 1925 के आसपास ब्रिटिश शासन के दौरान इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, इसी दौरान खुदाई करते समय मजदूरों को जमीन के भीतर एक गुंबदनुमा संरचना दिखाई दिया. खुदाई आगे बढ़ी तो उसके अंदर एक प्राचीन मंदिर मिला. मंदिर के भीतर शिवलिंग और उसके ऊपर प्रतिमा मौजूद थी और उस समय भी प्रतिमा से जलधारा शिवलिंग पर लगातार गिर रही थी.

मंदिर परिसर में लगाए गए चापाकलों को लेकर भी लोगों में कौतूहल

लोग बताते हैं कि यहां पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है. वहीं मंदिर के पास से एक छोटी जलधारा भी गुजरती है, लेकिन गर्मी के दिनों में उसमें पानी बेहद कम हो जाता है, इसके बावजूद मंदिर की जलधारा लगातार बहते रहने की बात लोगों को हैरान करती है. टूटी झरना मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर शिवलिंग पर लगातार गिरने वाला पानी आता कहां से है, गर्मी के मौसम में जब आसपास के कई जलस्रोत कमजोर पड़ जाते हैं, तब भी मंदिर की जलधारा के लगातार प्रवाहित होने को लेकर श्रद्धालुओं में कौतूहल बना रहता है.