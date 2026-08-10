रामगढ़ का रहस्यमयी शिव मंदिरः सावन ही नहीं, साल के 365 दिन होता है महादेव का जलाभिषेक
रामगढ़ का टूटी झरना शिव मंदिर जहां साल के 365 दिन होता है महादेव का जलाभिषेक. शिवलिंग पर खुद गिरती है जलधारा.
Published : August 10, 2026 at 5:24 PM IST
रामगढ़ः सावन में देशभर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन झारखंड के रामगढ़ में एक ऐसा शिव मंदिर है, जहां महादेव का जलाभिषेक किसी भक्त के हाथों नहीं, बल्कि ऐसी जलधारा से होता है, जो साल के 365 दिन और 24 घंटे लगातार बहती रहती है.
रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के बोंगाबार इलाके में स्थित टूटी झरना शिव मंदिर आस्था के साथ-साथ अपने अनसुलझे रहस्य के लिए भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है. महादेव के जलाभिषेक के लिए सावन का इंतजार तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने ऐसा शिव मंदिर देखा है, जहां सावन हो या भादो, गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, दिन हो या रात भगवान शिव का जलाभिषेक कभी रुकता ही नहीं.
शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा है
मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है, प्रतिमा से निकलने वाली जलधारा सीधे शिवलिंग पर गिरती रहती है और लगातार महादेव का जलाभिषेक करती है. सामान्य तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों को जल लेकर आना पड़ता है, लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल अलग है. शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जिम्मेदारी मानो खुद प्रकृति ने संभाल रखी हो, मंदिर के भीतर शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है और प्रतिमा से निकलने वाली जलधारा लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है.
यही दृश्य मंदिर को अलग पहचान देता है
खास बात यह है कि यह जलधारा मौसम की मार से भी प्रभावित होती नजर नहीं आती, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या सूखा, स्थानीय लोगों के मुताबिक शिवलिंग पर जलधारा का प्रवाह लगातार बना रहता है. यही वजह है कि श्रद्धालु इसे मां गंगा द्वारा स्वयं भगवान शिव के अभिषेक का दिव्य स्वरूप मानते हैं.
जल की धार मां गंगा की प्रतिमा से निकलती हुई शिवलिंग तक पहुंचती है और सबसे खास बात यह है कि यह जलाभिषेक किसी एक मौसम तक सीमित नहीं है, बारहों महीने, चौबीसों घंटे जलधारा लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है. यही वजह है कि सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की भीड़ और भी बढ़ जाती है. भक्त दूर-दूर से पहुंचते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं.
रेलवे लाइन की खुदाई में सामने आया था मंदिर
टूटी झरना मंदिर से जुड़ी स्थानीय मान्यता और प्रचलित इतिहास भी बेहद रोचक है. बताया जाता है कि 1925 के आसपास ब्रिटिश शासन के दौरान इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, इसी दौरान खुदाई करते समय मजदूरों को जमीन के भीतर एक गुंबदनुमा संरचना दिखाई दिया. खुदाई आगे बढ़ी तो उसके अंदर एक प्राचीन मंदिर मिला. मंदिर के भीतर शिवलिंग और उसके ऊपर प्रतिमा मौजूद थी और उस समय भी प्रतिमा से जलधारा शिवलिंग पर लगातार गिर रही थी.
मंदिर परिसर में लगाए गए चापाकलों को लेकर भी लोगों में कौतूहल
लोग बताते हैं कि यहां पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है. वहीं मंदिर के पास से एक छोटी जलधारा भी गुजरती है, लेकिन गर्मी के दिनों में उसमें पानी बेहद कम हो जाता है, इसके बावजूद मंदिर की जलधारा लगातार बहते रहने की बात लोगों को हैरान करती है. टूटी झरना मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर शिवलिंग पर लगातार गिरने वाला पानी आता कहां से है, गर्मी के मौसम में जब आसपास के कई जलस्रोत कमजोर पड़ जाते हैं, तब भी मंदिर की जलधारा के लगातार प्रवाहित होने को लेकर श्रद्धालुओं में कौतूहल बना रहता है.
भूगर्भीय दृष्टिकोण से इसे भूमिगत जलस्रोत या प्राकृतिक जलधारा से जोड़कर देखा जा सकता है. हालांकि स्थानीय स्तर पर इस जलधारा के वास्तविक उद्गम को लेकर कोई स्पष्ट वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है. यही अनिश्चितता इस स्थान के रहस्य को और गहरा करती है.
यह मंदिर भक्तों के लिए खास महत्व रखता है
टूटी झरना मंदिर के पुजारी शैलेश कुमार पांडे बताते हैं कि मंदिर में जलधारा लगातार बहती रहती है. यह जल कहां से आता है, यह आज भी एक गहरा रहस्य है. जलधारा बिना रुके लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है. हम इसे भगवान शिव और मां गंगा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मानते हैं. यहां आने वाले हर श्रद्धालु की आस्था बहुत गहरी है. वे कहते हैं कि टूटी झरना मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का वह दरबार है, जहां वे अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं. किसी की मन्नत, किसी की श्रद्धा, किसी का विश्वास और किसी के लिए सिर्फ महादेव के उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन, हर श्रद्धालु के लिए इस मंदिर का अपना अलग महत्व है.
श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जा रहा ख्यालः गणेश महतो, एएसआई
खासकर सावन में यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं. हर-हर महादेव के जयकारों के बीच भक्त शिवलिंग के दर्शन करते हैं और अनवरत जलाभिषेक को भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हैं. मंदिर में भीड़ को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े. कुज्जू थाना के एएसआई गणेश महतो ने बताया कि भीड़ काफी थी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं.
यह जगह आस्था, विश्वास और रहस्य का एक अनोखा संगम है
सावन हो या साल का कोई सामान्य दिन, टूटी झरना मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है. मंदिर परिसर में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं और भक्त इस अनवरत जलाभिषेक को श्रद्धा और विश्वास के साथ निहारते हैं. विज्ञान इस जलधारा के स्रोत को प्राकृतिक और भूगर्भीय नजरिए से समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान आस्था, विश्वास और रहस्य का अनोखा संगम है.
रामगढ़ का टूटी झरना मंदिर आज भी यही सवाल छोड़ता है कि आखिर वह जलधारा आती कहां से है, जो वर्षों से बिना रुके महादेव का जलाभिषेक कर रही है. रामगढ़ का टूटी झरना मंदिर जहां जलधारा अनवरत है, महादेव की आराधना अनवरत है और भक्तों की आस्था भी अनवरत है.
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