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Explainer: विधान परिषद के सभापति पद को लेकर BJP-JDU में खींचतान क्यों?

रामवचन राय से मिले थे निशांत पिछले दिनों जेडीयू नेता और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने उपसभापति रामवचन राय से मुलाकात की थी. उसी समय तय हो गया था कि आने वाले समय में कार्यकारी सभापति का पद रामवचन राय को ही मिलेगा. हालांकि जब तक अवधेश नारायण सिंह इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक जेडीयू को यह पद मिलने वाला नहीं है.

कई बार पद संभाल चुके हैं अवधेश नारायण अवधेश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2012 को बिहार विधान परिषद के सभापति बने थे. इसके बाद वह 16 जून 2020 को कार्यकारी सभापति, फिर देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे के बाद 20 जून 2024 को दोबारा कार्यकारी सभापति बने. 23 जुलाई 2024 को निर्विरोध पूर्णकालिक सभापति चुने गए. उस समय से अब तक बने हुए हैं लेकिन अब जेडीयू ने विधान परिषद के सभापति का पद लेने का फैसला ले लिया है.

जेडीयू को मिलेगा सभापति का पद दरअसल, बीजेपी और जेडीयू के बीच समझौता है कि जब किसी एक सदन का प्रमुख पद बीजेपी के पास रहेगा तो दूसरे सदन का प्रमुख पद जेडीयू के पास होगा. इसी फॉर्मूले के तहत फैसला होता रहा है लेकिन अवधेश नारायण सिंह के मामले में नीतीश कुमार समझौते से अलग भी फैसला लेते रहे हैं, क्योंकि वह उनके चहते माने जाते हैं.

पटना: आने वाले दिनों में बिहार विधान परिषद की तस्वीर बदल जाएगी. सभापति की कुर्सी पर अवधेश नारायण सिंह की जगह रामवचन राय नजर आ सकते हैं. जनता दल यूनाइटेड ने इस पद पर अपनी दावेदारी जताई है. जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जब सरकार बनी थी, उसी समय भाजपा और जदयू के बीच समझौता हुआ था. हालांकि अभी तक अवधेश नारायण सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन सियासी जानकार कहते हैं कि इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा. जब तक टाल रहे हैं, टाल लें. वहीं, बीजेपी इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है.

सभापति पद पर जेडीयू का दावा स्वभाविक

विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक और नीतीश कुमार के खास संजय गांधी का कहना है कि अवधेश नारायण सिंह के इस्तीफा की जानकारी मुझे नहीं है लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच तो पहले से ही तय समझौता है. जिसके मुताबिक बीजेपी के पास विधानसभा के अध्यक्ष का पद रहेगा तो जेडीयू के पास विधान परिषद के सभापति का पद रहेगा.

बिहार विधान परिषद सभापति पद पर जेडीयू का दावा (ETV Bharat)

"जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे, तब उस समय विधान परिषद के सभापति का पद जेडीयू को मिलना था लेकिन नीतीश कुमार ने अवधेश नारायण सिंह को बनाए रखा था. अब जदयू के अंदर ही डिमांड तेज हो गई है और इस मामले में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य नेताओं ने भी जरूर बातचीत की होगी."- संजय गांधी, जेडीयू नेता सह मुख्य सचेतक, सत्ता रूढ़ दल, विधान परिषद

सभापति पद पर बदलाव की वजह?

अवधेश नारायण सिंह जब नीतीश कुमार के चहते हैं तो अचानक उनके इस्तीफा की चर्चा क्यों हो रही है? इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहते हैं कि पिछले दिनों बड़े पैमाने पर विधान परिषद में बहाली हुई है. उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में यह एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि बहाली में अनियमितता की बात कही जा रही है. ऐसे में अवधेश नारायण सिंह की विदाई तय है. उनकी जगह उपसभापति प्रोफेसर रामवचन राय को कार्यकारी सभापति बनाया जा सकता है.

नीतीश कुमार के साथ रामवचन राय (ETV Bharat)

"सभापति पद को लेकर जदयू-भाजपा के बीच खींचतान नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार की मर्जी से ही अवधेश नारायण सिंह सभापति बने हुए हैं लेकिन विधान परिषद में बहाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पहले से ही जांच हो रही है. अब जो चर्चा है और माहौल बन रहा है, उसमें अवधेश नारायण सिंह जितना दिन टालना है, टाल लें. उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

सम्राट चौधरी और अवधेश नारायण सिंह के साथ रामवचन राय (ETV Bharat)

कौन हैं रामवचन राय?

उपसभापति रामवचन राय को सबसे पहले आरजेडी ने बिहार विधान परिषद भेजा था. जेडीयू में आने के बाद नीतीश कुमार ने भी विधान पार्षद बनाया. वह पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और कई किताबें भी लिखी हैं. वैसे तो विधान परिषद के सभापति को लेकर कई नाम पर चर्चा हो रही थी लेकिन पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक रामवचन राय का सभापति बनना तय है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

क्या बोले रामवचन राय?

ईटीवी भारत संवाददाता से फोन पर हुई बातचीत में प्रो. रामवचन राय ने बधाई तो स्वीकार कर ली लेकिन खुलकर बोलने से इंकार किया. अवधेश नारायण सिंह की जगह सभापति बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है.

सम्राट चौधरी के साथ अवधेश नारायण सिंह और रामवचन राय (ETV Bharat)

"मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि मुझे सभापति बनाया जा रहा है. अवधेश नारायण सिंह जी के इस्तीफे के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है."- प्रो. रामवचन राय, उप-सभापति, बिहार विधान परिषद

विधान परिषद में संख्या बल: 75 सदस्यीय विधान परिषद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 25 विधान पार्षद हैं. वहीं जेडीयू के 20 एमएलसी हैं. इसके अलावे आरजेडी के 15, कांग्रेस के 2, लोजपा (रामविलास) हम, आरएलएम, रालोजपा, सीपीआई और सीपीआई माले के एक-एक विधान पार्षद हैं, जबकि 7 निर्दलीय एमएलसी हैं.

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