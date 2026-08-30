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कोयला खदान में घुसा दंतैल हाथी, रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे कर्मचारी, 1 घंटे तक मची रही अफरा-तफरी

कोयला खदान में घुसा दंतैल हाथी ( ETV Bharat )