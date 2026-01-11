ETV Bharat / state

रामनगर टेड़ा गांव में टस्कर हाथी का आतंक, खेतों में घुसने से ग्रामीणों में दहशत

रामनगर के टेड़ा गांव में टस्कर हाथी की धमक से लोग खौफजदा है. लोगों ने वन विभाग से निजात दिलाने की मांग की.

टेड़ा गांव में टस्कर हाथी से खौफ में लोग (Photo-Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 11, 2026 at 9:54 AM IST

3 Min Read
रामनगर: रामनगर के टेड़ा गांव में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक टस्कर हाथी आबादी से सटे खेतों में आ गया. हाथी को अचानक खेतों में घूमते देख गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इधर-उधर भागने लगे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने एकजुट होकर तेज आवाजें की और मशालें जलाकर हाथी को भगाने का प्रयास किया. हाथी की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा. जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

रामनगर के टेड़ा गांव में टस्कर हाथी दिखने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. हाथी आए दिन गांव की ओर आ रहा है, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है. गांव के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जयपाल रावत ने बताया कि जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि बीते दिन ही इसी हाथी ने जंगल की ओर लकड़ी लेने गई एक महिला पर हमला कर दिया था. हाथी ने महिला को सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ग्रामीणों ने इस घटना के बाद भारी दहशत है. लोग शाम ढलते ही अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं.

हाथी की धमक से खौफजदा लोग (Video-Local Resident)

खेतों में जाना और जंगल की ओर निकलना ग्रामीणों के लिए जोखिम भरा हो गया है. बच्चों और बुजुर्गों को लेकर परिजन खासे चिंतित नजर आ रहे हैं. हाथी की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा. वन विभाग लगातार गांव वालों से अपील कर रहा है कि अंधेरा होने के बाद बाहर न निकलें और जंगल की ओर न जाएं. साथ ही किसी भी वन्य जीव की सूचना तुरंत विभाग को देने की सलाह दी जा रही है. ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग हाथी की नियमित निगरानी करें और गांव के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.

केदारघाटी में भालू का बढ़ता आतंक: जनपद की केदारघाटी क्षेत्र में भालू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. भालू अब जंगलों से निकलकर गांवों की गोशालाओं में घुसकर मवेशियों पर हमले कर रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है. बीती रात केदारघाटी के पाब–जगपुड़ा गांव में एक भालू ने गोशाला में बंधे बैल पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. ग्रामीणों के अनुसार भालू ने गोशाला का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और नाखूनों व दांतों से बैल को बुरी तरह जख्मी कर दिया. घटना के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह भालू को भगाया.

