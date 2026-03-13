ETV Bharat / state

सूरजपुर में दंतैल हाथी की मौत, प्रतापपुर के जंगल की घटना, जांच में जुटा वन विभाग

यह पूरी घटना प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के करंजवार गांव की है, जहां आज सुबह ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में एक नर दंतैल हाथी को मृत अवस्था में पड़ा देखा. खेत में हाथी का शव मिलने की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में एक हाथी की मौत हुई है. यहां के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में एक नर दंतैल हाथी का शव गेहूं के खेत में मिला है. जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वन विभाग की शुरुआती जांच में करंट लगने से हाथी की मौत की आशंका जताई जा रही है. वन विभाग पूरे केस की जांच में जुट गया है.

सूरजपुर में हाथी की मौत (ETV BHARAT)

करंट से हाथी के मौत की आशंका

वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही मृत हाथी का पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद नियमानुसार हाथी के शव को दफना दिया गया. प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि हाथी की मौत करंट लगने से हुई है.बताया जा रहा है कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कई बार खेतों के आसपास अवैध रूप से करंट प्रवाहित कर दिया जाता है,जिससे ऐसे हादसे सामने आते हैं.

सुबह हाथी की मौत की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची. हाथी के शव का पोस्टमार्टम कर शव को दफनाया गया है. फिलहाल प्राथमिक तौर पर करंट से मौत की आशंका जताई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा- डीपी साहू, डीएफओ, सूरजपुर वनमंडल

सूरजपुर के डीएफओ डीपी साहू ने आगे कहा कि इस केस में अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अगर अवैध रूप से करंट प्रवाहित करने की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सूरजपुर में हाथी मानव संघर्ष की कई घटनाएं सामने आती रही है. जिसकी वजह से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है.

छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत

12 मार्च 2026: रायगढ़ जिले में नदी में दो हाथी मृत पाए गए.

27 जनवरी 2026: रायगढ़ के जंगल में हाथी के बच्चे की मौत हुई. दो बड़ी चट्टानों के बीच फंसा मिला शव.

28 अक्टूबर 2025: रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में हाथी के शावक की मौत, तालाब में नहाते समय डूबा.

20 सितंबर 2025: कोरबा में हाथी के शावक की मौत, केंदई वन परिक्षेत्र की घटना.

6 सितंबर 2025: रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत महावीरगंज गांव में हाथी की मौत.

1 अगस्त 2025: कोरबा वनमंडल के कुदमुरा रेंज अंतर्गत बैगामार के जंगल में एक वयस्क हाथी की मौत हुई है. हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया और प्रारंभिक जांच में हाथी की मौत का कारण करंट प्रवाहित अवैध तार को बताया गया है. ग्रामीणों ने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए बिजली का तार बिछाया था. जिसकी चपेट में एक हाथी आ गया.

21 जनवरी 2025: रायगढ़ के धरमजयगढ़ वन क्षेत्र में एक हाथी की मौत हो गई. हाथी की मौत खेत में लगाए गए करंट से हुई.

21 दिसंबर 2024: बलरामपुर जिले के रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के छतवा गांव के जंगल में जंगली हाथी का शव मिला. जांच में ये बात सामने आई गांव के कुछ ग्रामीणों ने जंगली सूअर को फंसाने के लिए करंट का जाल लगाया था जिसकी चपेट में हाथी आया.

19 दिसंबर 2024: रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के छतवा गांव में एक हाथी की मौत हो गई. हाथी झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ में पहुंचा था.

