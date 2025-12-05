ETV Bharat / state

दंतैल हाथी के हमले में युवक गंभीर घायल, गाय, बैल, भैंस और कई बकरियों को कुचला

मनेंद्रगढ़ वनविभाग के अनुसार इकलौता दंतैल हाथी ग्रामीणों के व्यवहार से ज्यादा आक्रामक हो गया है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हाथी का हमला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 10:58 AM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के खड़गवां रेंज अंतर्गत बीट बहेराबांध क्षेत्र में बीती रात एक दंतैल हाथी ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी. ग्राम फुनगा निवासी कुमकरन (30 वर्ष) को हाथी ने उस समय गंभीर रूप से घायल कर दिया जब वह धान मिसाई के बाद खाट पर सो रहा था. घटना बीती रात करीब 2:30 बजे की है.

हाथी के हमले से युवक घायल, कई मवेशियों की मौत

दंतैल हाथी के हमले में कुमकरन के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. वन विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर अपने शासकीय वाहन से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां पहुंचाया, जहां उसका इलाज हो रहा है.

बहेराबांध क्षेत्र में दंतैल हाथी मचा रहा उत्पात (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीड़ित परिवार को सहायता राशि

वन परिक्षेत्राधिकारी शंखमुनि पांडेय ने प्राथमिक राहत के रूप में एक हजार की तत्काल सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी और डॉक्टरों से मिलकर युवक के इलाज की जानकारी ली. हाथी ने गांव में कई ग्रामीणों के गाय, बैल, भैंस और बकरियों को भी कुचल दिया है. वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है. पशुधन क्षति का आकलन वन विभाग की टीम कर रही है.

हाथी पर नजर रख रहा वन विभाग

पूरी रात परिक्षेत्राधिकारी शंख मुनि पांडेय व उनकी टीम हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाए रही. बताया जा रहा है कि यह इकलौता दंतैल हाथी ग्रामीणों के व्यवहार से बेहद आक्रामक हुआ है और अब भी इसी क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिससे आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है.

मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के कर्मचारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की अपील

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथी की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में समूह में रहें, रात में अकेले न निकलें और वन अमले की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

बता दें कि कोरिया वनमंडल के देवगढ़ परिक्षेत्र में घूम रहे 11 हाथी मनेंद्रगढ़ वन मंडल में प्रवेश कर गए है. संभावना जताई जा रही है कि उसी दल का हाथी समूह से अलग हो गया है और खड़गवां रेंज में उत्पात मचा रहा है.

संपादक की पसंद

