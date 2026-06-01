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तुषार मानिक पर हमले से भड़का प्रशासनिक अमला, प्रदेशभर में तहसीलदार-नायब तहसीलदार हड़ताल पर

घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 29 मई को प्रदेशभर में सामूहिक अवकाश लेकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था. साथ ही शासन और प्रशासन से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की गई थी, लेकिन अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से अधिकारियों में भारी नाराजगी है.

संघ के अनुसार 27 मई 2026 को उप तहसील राजापुर में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तुषार मानिक अपने न्यायालयीन और राजस्व दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे. इसी दौरान उनके साथ अभद्रता, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की गंभीर घटना हुई. संघ का कहना है कि यह केवल एक अधिकारी पर हमला नहीं, बल्कि राजस्व प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था की गरिमा पर सीधा प्रहार है.

रायपुर: सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तुषार मानिक के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा के मामले में अब प्रदेशभर के राजस्व अधिकारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है. मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने आज से प्रदेशव्यापी कलमबंद, कामबंद और सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया है.

गिरफ्तारी में देरी से अधिकारियों में आक्रोश

संघ का कहना है कि यदि कर्तव्य निर्वहन कर रहे एक न्यायालयीन अधिकारी और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ हुई गंभीर घटना में भी त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे प्रदेशभर के अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होगा. साथ ही निष्पक्ष और कानूनसम्मत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के बीच भय और दबाव का माहौल बन सकता है.

कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का मिला समर्थन

तुषार मानिक प्रकरण में विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने भी खुलकर समर्थन दिया है. छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने घटना की निंदा करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं राजस्व पटवारी संघ ने भी दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आंदोलन का समर्थन किया है.

प्रशासनिक व्यवस्था और गरिमा से जुड़ा मुद्दा

संघ का कहना है कि विभिन्न संगठनों से मिल रहा व्यापक समर्थन इस बात का प्रमाण है कि यह केवल एक अधिकारी का मामला नहीं है. यह संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, विधिसम्मत कार्यप्रणाली और शासकीय सेवाओं की गरिमा से जुड़ा विषय बन चुका है.

1 जून से अनिश्चितकालीन कलमबंद और कामबंद आंदोलन

संघ की सभी जिला कार्यकारिणियों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1 जून 2026 से प्रदेश के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अनिश्चितकालीन कलमबंद, कामबंद और सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मामले के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती.

शासन को दी चेतावनी

संघ ने शासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और राजस्व अधिकारियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वतंत्र कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में राजस्व, न्यायालयीन और प्रशासनिक कार्य प्रभावित होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

क्या होगा असर?

तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने की स्थिति में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व न्यायालयों की सुनवाई, प्रमाण पत्र जारी करने सहित अनेक राजस्व और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इससे आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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