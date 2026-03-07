ETV Bharat / state

मेरठ के तुषार गिरी ने UPSC एग्ज़ाम में हासिल की 395वीं रैंक, बताया सफ़लता का सीक्रेट

स्कूली शिक्षा के बाद तुषार ने IIT पटना से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और नामी कंपनी L&T में दो साल नौकरी भी की.

इंजीनियरिंग से सिविल सेवा तक का सफर: तुषार मेरठ के शास्त्री नगर सी-ब्लॉक के रहने वाले हैं और पिछले 5 सालों से सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मेरठ कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन से पूरी की है. उनके पिता भी केंद्रीय विद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

मेरठ: यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और मेरठ के शास्त्री नगर निवासी तुषार गिरी ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 395वीं रैंक हासिल की है. तुषार इससे पहले भी दो बार इंटरव्यू दे चुके थे, लेकिन अंतिम सफलता उनसे दूर रह गई थी. इस बार उन्होंने पुरानी असफलता की टीस को पीछे छोड़कर अपना सपना साकार कर लिया है. युवाओं के लिए तुषार की यह सफलता की कहानी बेहद प्रेरणादायक और धैर्य की मिसाल है.

इंटरव्यू में दर्शनशास्त्र पर चर्चा: तुषार बताते हैं कि संघर्ष हर स्तर पर होता है, लेकिन अपनी कमियों को पहचानना ही सफलता की कुंजी है. इस बार के इंटरव्यू में उनसे उनके वैकल्पिक विषय 'दर्शनशास्त्र' (Philosophy) से जुड़ा बेहद दिलचस्प सवाल पूछा गया. बोर्ड ने उनसे उनकी खुद की जीवन की फिलॉसफी के बारे में पूछा, जिस पर काफी लंबी चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि इंटरव्यू शेड्यूल जारी होने और परीक्षा के बीच केवल 7 दिन का समय था, जिससे थोड़ी बेचैनी जरूर थी.

परिवार के साथ तुषार गिरी.

कोचिंग, मेहनत और निरंतरता का मंत्र: तुषार अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, कोचिंग और भगवान के आशीर्वाद को देते हैं. उनका मानना है कि यह परीक्षा किसी 100 मीटर की रेस की तरह नहीं बल्कि एक मैराथन की तरह है जिसमें धैर्य जरूरी है. वह सलाह देते हैं कि तैयारी के दौरान हर दिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है, लेकिन बीच में ब्रेक लेना भी अनिवार्य है. यदि आपका 'क्यों' (Why) स्पष्ट है और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमेगी.

तुषार गिरी ने UPSC की परीक्षा का इंटरव्यू दो बार पहले भी दे चुके थे.

99 प्रतिशत मेहनत और 1 प्रतिशत किस्मत: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए तुषार ने कुछ खास टिप्स भी साझा किए हैं. उनका कहना है कि 99 फीसदी आपकी मेहनत और केवल 1 प्रतिशत भाग्य काम करता है, लेकिन कड़ी मेहनत उस एक प्रतिशत किस्मत को भी आपके पक्ष में ले आती है. तुषार ने अपनी कमियों को एक डायरी में लिखकर उनमें सुधार किया, जिससे इस बार उनका चयन संभव हो सका. वह तकनीकी संसाधनों जैसे 'Chat GPT' के सही इस्तेमाल की भी वकालत करते हैं.

मेरठ के शास्त्री नगर सी-ब्लॉक में रहते हैं.

सेवा भाव के साथ नई शुरुआत: तुषार का कहना है कि अब उन्हें देश सेवा का जो भी अवसर मिलेगा, उसे वे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाएंगे. उनका लक्ष्य प्रशासन में रहकर समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद करना और अपना शत-प्रतिशत योगदान देना है. मां के निधन के बाद उनके बड़े भाई और पिता ने उन्हें हमेशा संबल दिया, जो खुद भी सिविल सेवा की बारीकियों को समझते हैं. मेरठ की गलियों से निकला यह युवा अब भारतीय प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनकर जिले का मान बढ़ाएगा.

