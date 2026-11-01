15 लाख का कर्ज लेकर बेटे को भेजा ऑस्ट्रेलिया, अब करनाल लौटेगी लाश, शहनाई के बजाय घर में पसरा मातम
Karnal Tushar Dies in Australia : हरियाणा के करनाल के तुषार की ऑस्ट्रेलिया में सड़क हादसे में मौत हो गई है.
Published : November 1, 2026 at 8:14 PM IST
Karnal Tushar Dies in Australia : हरियाणा के करनाल के रहने वाले तुषार की ऑस्ट्रेलिया में मौत हो गई है. अब परिवार को बेटे के अंतिम दर्शन का इंतजार है.
परिवार के सपनों पर टूटा दुखों का पहाड़ : एक पिता ने अपनी जिंदगी की कमाई दांव पर लगाई, पशुबाड़ा बेचा, कर्ज लिया और बेटे के बेहतर भविष्य का सपना देखकर सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया भेज दिया. उम्मीद थी कि बेटा पढ़-लिखकर परिवार की तकदीर बदलेगा, घर की आर्थिक स्थिति सुधारेगा और एक दिन खुशियों के साथ वापस लौटेगा. लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि जिस बेटे की शादी की तैयारियों के सपने बुने जा रहे थे, अब उसी बेटे के पार्थिव शरीर के घर पहुंचने का इंतजार है. करनाल के ब्याना गांव के 24 वर्षीय तुषार कांबोज की ऑस्ट्रेलिया में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. 30 अक्टूबर को दो ट्रकों की टक्कर ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं.
पिता ने पशुबाड़ा बेच 15 लाख का कर्ज लिया : तुषार के पिता राकेश कुमार पेशे से टेलर हैं. बेटे का भविष्य संवारने के लिए उन्होंने अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर संघर्ष किया. परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की उम्मीद में पशुबाड़ा तक बेच दिया और करीब 15 लाख रुपये का कर्ज लेकर 1 जनवरी 2022 को बेटे को स्टडी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेजा. तुषार ने भारत में 12वीं तक पढ़ाई की थी. ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर पढ़ाई के साथ ट्रक चलाने का काम भी करने लगा. पिता को भरोसा था कि बेटे की मेहनत एक दिन पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी. उन्हें क्या पता था कि बेटे को बेहतर भविष्य देने के लिए उठाया गया हर कदम एक दिन इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा.
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एक दिन पहले हुई थी आखिरी बातचीत : इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मौत से महज एक दिन पहले 29 अक्टूबर को ही तुषार ने अपने परिवार से फोन पर बात की थी. घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था. परिवार ने उससे घर लौटने के बारे में पूछा तो तुषार ने बताया कि जनवरी 2027 में मकान का काम पूरा होने के बाद वह भारत आएगा. परिवार ने भी उसके लौटने के बाद शादी करने की योजना बना रखी थी. घर में नए मकान की खुशियां और बेटे की शादी के सपने सज रहे थे. मां, पिता, छोटा भाई, दादी और चाचा सभी उसकी वापसी की राह देख रहे थे. लेकिन यह बातचीत परिवार के लिए आखिरी याद बनकर रह गई.
ह्यूम हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर : राकेश कुमार के मुताबिक, 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे न्यू साउथ वेल्स के ह्यूम हाईवे पर गनिंग के पास यह हादसा हुआ. तुषार अपना ट्रक चला रहा था. इसी दौरान उसका ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि 24 वर्षीय तुषार की जान चली गई. भारतीय समयानुसार सुबह करीब 5 बजे परिवार को हादसे की सूचना मिली. फोन पर मिली इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया. जिस बेटे की आवाज सुनने के लिए परिवार फोन का इंतजार करता था, अब उसकी मौत की खबर ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है.
अब सरकार से लगाई गुहार : बेटे को विदेश भेजने के लिए 15 लाख रुपये का कर्ज उठाने वाले पिता के सामने अब एक और बड़ी चुनौती है. राकेश कुमार को अब अपने बेटे के पार्थिव शरीर को भारत लाने की चिंता सता रही है. उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में तुषार के दोस्त शव को भारत भेजने की प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं. परिवार को उम्मीद है कि करीब 10 दिन में पार्थिव शरीर गांव पहुंच जाएगा. पिता ने सरकार से भी अपील की है कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाने में हरसंभव मदद की जाए.
घर में पसरा मातम : जिस घर में जनवरी में बेटे की वापसी पर खुशियां मनाने और शादी की शहनाइयां बजाने की तैयारी थी, वहां आज सन्नाटा और मातम पसरा है. पिता के सपने, मां की उम्मीदें और परिवार की खुशियां एक सड़क हादसे में बिखर गईं. अब परिवार की बस एक ही ख्वाहिश है कि विदेश की धरती से उनके बेटे का शव आखिरी बार अपने घर लौट आए.
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