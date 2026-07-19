ETV Bharat / state

चीन-हांगकांग वाले तस्करों से खूब खरीद रहे कछुए, कानपुर में पकड़ी गई बड़ी खेप, STF का खुलासा

इंटरनेशनल तस्करों तक पहुंचाए जाने थे 171 कछुए, एसटीएफ ने पहले ही धर दबोचा.

Photo Credit; ETV Bharat
आरोपी जाहिद अली गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: हरबंश मोहाल इलाके में उत्तर प्रदेश एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित प्रजाति के 171 कछुओं के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद किए गए कछुओं को इंटरनेशनल स्तर पर तस्करी कर चीन और हांगकांग जैसे देशों में भेजने की योजना थी.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान फतेहगढ़ के कमालगंज निवासी जाहिद अली के रूप में हुई है. एसटीएफ के दारोगा फैजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि लंबे समय से प्रतिबंधित वन्यजीवों की तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर जाल बिछाकर उसे रेलवे क्रॉसिंग के पास धर दबोचा गया. तलाशी के दौरान उसके पास से बड़ी संख्या में इंडियन रूफर्ड टर्टल बरामद किए गए.

पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि आरोपी फतेहगढ़ के आसपास के जिलों की नदियों और तालाबों से कछुए इकट्ठा कर उन्हें स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से बिहार और बंगाल भेजता था. वहां से इन कछुओं को बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते चीन, हांगकांग और मलेशिया पहुंचाया जाता था. तस्करों के अनुसार, इन कछुओं का मांस और उनकी झिल्ली का उपयोग वहां शक्तिवर्धक दवाओं के निर्माण में किया जाता है.

STF के मुताबिक भारत में कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 15 उत्तर प्रदेश में मिलती हैं. फिलहाल, 11 प्रजातियां तस्करों के सीधे निशाने पर हैं. गंगा, यमुना, चंबल और गोमती जैसी प्रमुख नदियां तस्करों के लिए अवैध शिकार का प्रमुख स्रोत बन गई हैं. एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेज कर दी है.


ये भी पढ़ें- काशी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का हो रहा संरक्षण; दूसरे जिलों से अंडे लाकर बढ़ाई जा रही संख्या

TAGGED:

कानपुर कछुआ तस्करी न्यूज
ILLEGAL TURTLE TRADE IN KANPUR
कानपुर कछुआ तस्करी
KANPUR NEWS INDIAN ROOFED TURTLE
KANPUR TURTLE SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.