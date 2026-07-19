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चीन-हांगकांग वाले तस्करों से खूब खरीद रहे कछुए, कानपुर में पकड़ी गई बड़ी खेप, STF का खुलासा

गिरफ्तार आरोपी की पहचान फतेहगढ़ के कमालगंज निवासी जाहिद अली के रूप में हुई है. एसटीएफ के दारोगा फैजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि लंबे समय से प्रतिबंधित वन्यजीवों की तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर जाल बिछाकर उसे रेलवे क्रॉसिंग के पास धर दबोचा गया. तलाशी के दौरान उसके पास से बड़ी संख्या में इंडियन रूफर्ड टर्टल बरामद किए गए.

पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि आरोपी फतेहगढ़ के आसपास के जिलों की नदियों और तालाबों से कछुए इकट्ठा कर उन्हें स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से बिहार और बंगाल भेजता था. वहां से इन कछुओं को बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते चीन, हांगकांग और मलेशिया पहुंचाया जाता था. तस्करों के अनुसार, इन कछुओं का मांस और उनकी झिल्ली का उपयोग वहां शक्तिवर्धक दवाओं के निर्माण में किया जाता है.



STF के मुताबिक भारत में कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 15 उत्तर प्रदेश में मिलती हैं. फिलहाल, 11 प्रजातियां तस्करों के सीधे निशाने पर हैं. गंगा, यमुना, चंबल और गोमती जैसी प्रमुख नदियां तस्करों के लिए अवैध शिकार का प्रमुख स्रोत बन गई हैं. एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेज कर दी है.





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