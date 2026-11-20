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सूर्य की किरणों से खारे पानी को बना देता है मीठा, जानें कैसे सोलर मेंबरेन डिसैलिनेशन सिस्टम से होता है ये कमाल

सूर्य की किरणों से खारे पानी को बना देता है मीठा. ( ETV Bharat )

कानपुर: लगातार नवाचार कर चर्चा में रहने वाले आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने अपने हुनर से एक और उपलब्धि हासिल कर ली है. पानी के अधिक से अधिक प्रयोग होने और बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अब आईआईटी कानपुर में पहली बार एक ऐसा सोलर आधारित मेम्ब्रेन डिसैलिनेशन सिस्टम तैयार किया गया है, जो खारे या फ्लोराइड युक्त पानी को मीठे पानी में बदल देगा.

वहीं, खास बात ये भी है कि इसे तैयार करने में बहुत अधिक खर्च नहीं आया है. आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर जिष्णु भट्टाचार्य का ठोस दावा है, कि बाजार में जो आरओ नौ से लेकर 15-18 हजार रुपये तक के मौजूद हैं, उनसे इस सिस्टम की कीमत कम होगी.

सोलर मेंबरेन डिसैलिनेशन सिस्टम सूर्य की किरणों से खारे पानी को बना देता है मीठा. (मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर) इसे पेटेंट मिल चुका है और आईआईटी कानपुर में इसका प्रोटोटाइप बन गया है. अब केवल कंपनी की तलाश की जा रही है, और आगामी दो सालों में यह सिस्टम भारतीय बाजारों में उत्पाद के तौर पर मुहैया हो सकेगा. प्रो. जिष्णु भट्टाचार्य ने बताया, कि यह एक ऐसा सिस्टम है, जिससे खारे पानी को आसानी से पीने योग्य या मीठे पानी में बदला जा सकता है. वह भी केवल सूर्य की किरणों की मदद से. उन्होंने बताया किे, यह सिस्टम सामान्य सोलर वाटर प्यूरीफायर से पूरी तरह अलग है. इसमें हम 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी नमक युक्त पानी से मीठा पानी हासिल कर सकते हैं. सूर्य की किरणों से खारे पानी को बना देता है मीठा. (ETV Bharat) इसमें जो मेम्ब्रेन का उपयोग किया गया है, उसमें नैनो पार्टिकल कोटिंग की मदद से उसकी केवल मेम्ब्रेन की सतह को गर्म किया जाता है. इससे पानी के वाष्पीकरण की गति तेज होती है और उसका खारापन टोटल डिसाल्व सॉलिड्स (टीडीएस) या खारेपन को दूर कर पानी को शुद्ध कर देता है. सूर्य की किरणों से खारे पानी को बना देता है मीठा. (ETV Bharat) 2018 में मां ने कहा था, बेटा इस दुनिया में पानी की बहुत होती है बर्बादी: प्रो. जिष्णु ने बताया, उन्हें इस सिस्टम तैयार करने का आइडिया साल 2018 में तब आया था, जब उनकी मां ने उनसे कहा था, कि दुनिया में पानी की बहुत बर्बादी होती है, जबकि इस धरती पर पानी का रहना बहुत ज़रूरी है. जल है, तभी कल है ये भी कहा जाता है, तभी प्रो.जिष्णु ने इस सिस्टम को बनाने की योजना बनाई. उन्होंने बताया, अपनी रिसर्च स्टडी में उन्होंने पढ़ा और देखा था कि दुबई और अबूधाबी जैसे बड़े शहरों में सोलर डिसैलिनेशन सिस्टम की मदद से ही खारे पानी को मीठे पानी में बदल कर उसका उपयोग किया जाता है. सूर्य की किरणों से खारे पानी को बना देता है मीठा. (ETV Bharat) इस सिस्टम से हम सी वाटर का उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए आसानी से कर सकते हैं. प्रो. जिष्णु ने कहा कि, इस सिस्टम की मदद से हम 35 ग्राम प्रति लीटर खारे पानी से 3.4 लीटर प्रति वर्गमीटर मीठा पानी तैयार कर सकते हैं. सोलर मेंबरेन डिसैलिनेशन सिस्टम. (मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर) इस तरह काम करता है सोलर मेम्ब्रेन डिसैलिनेशन सिस्टम: प्रो.जिष्णु भट्टाचार्य ने बताया, सोलर मेम्ब्रेन डिसैलिनेशन सिस्टम में कुल चार परतें होती हैं. साथ ही दो फ्लो चैनल लगे होते हैं. इसमें दो बाई दो वर्गमीटर का एक फ्रेम होता है. इसमें ऊपरी सतह शीशे की बनाई जाती है, ताकि सूरज की किरणें सीधे अंदर तक प्रवेश कर सकें. सोलर मेंबरेन डिसैलिनेशन सिस्टम ऐसे करता है काम. (मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर)