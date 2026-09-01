ETV Bharat / state

बीजेपी में टिकट पर घमासान, बीएल संतोष के सामने होगा 'रियलिटी चेक', पार्टी अपनाएगी 'एडजस्टमेंट फॉर्मूला'

बगड़ी ने कहा कि भाजपा में न के बराबर नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस में तो लात घूस चल रहे हैं.

SHARWAN SINGH BAGDI ON BJP TICKETS
श्रवण सिंह बगड़ी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2026 at 6:38 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का 4 सितंबर को जयपुर दौरा प्रस्तावित है. इस बीच भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं. हालांकि कई स्थानों पर टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं और दावेदारों की नाराजगी सामने आ रही है. मंगलवार को जयपुर में भाजपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के विरोध का दौर देखने को मिला. टिकट नहीं मिलने से कई कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है, ऐसे में भाजपा ने चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही डैमेज कंट्रोल के लिए ‘एडजस्टमेंट फॉर्मूले' की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं निकाय चुनाव प्रबंधन से जुड़े श्रवण सिंह बगड़ी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि पार्टी नाराज कार्यकर्ताओं को विरोधी नहीं, बल्कि अपने ही परिवार का हिस्सा मानकर उनसे संवाद करेगी. बगड़ी ने कहा कि भाजपा के लिए फिलहाल प्राथमिकता यह है कि नाराजगी को बातचीत और समझाइश के जरिए दूर किया जाए और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए. उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा में न के बराबर नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस में तो लात घूस चल रहे हैं. प्रवेशकों पर सूचियां फेंकी जा रही है. उन्होंने आश्वासन व्यक्त किया 309 नगर निकायों में कमल का फूल खिलने जा रहा है.

पढ़ें: महिला मेयर सीट: अजमेर में कांग्रेस–भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों की नजर इसी पर, रोचक होगा मुकाबला

10 हजार से ज्यादा टिकट, बागी नाममात्र: बगड़ी ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में बड़ी संख्या में टिकटों का वितरण किया है और इतनी बड़ी प्रक्रिया के बावजूद बागियों की संख्या नगण्य है. जिन कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, वे भी भाजपा परिवार के ही सदस्य हैं, उन्हें मना लिया जाएगा. बगड़ी ने कहा कि एक वार्ड में कई दावेदार होते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिल सकता है. इसका मतलब यह नहीं कि बाकी दावेदार सक्षम नहीं थे. चयन में सामाजिक समीकरण, आरक्षण, स्थानीय परिस्थितियां और चुनावी संभावनाओं समेत कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है. टिकट नहीं मिलने पर किसी कार्यकर्ता का मन दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी है कि उससे संवाद कर उसकी नाराजगी दूर की जाए.

बागियों को मनाने के लिए ‘एडजस्टमेंट फॉर्मूला: राजनीतिक तौर पर यह रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव में एक-एक वार्ड का मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है. टिकट के दावेदार रहे स्थानीय नेता यदि निर्दलीय उतरते हैं तो वे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के वोट काट सकते हैं. ऐसे में भाजपा चुनाव प्रचार से पहले ही अंदरूनी नुकसान को सीमित करने की कोशिश कर रही है. भाजपा की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा अब एडजस्टमेंट फॉर्मूला बताया जा रहा है. पार्टी तत्काल हर नाराज कार्यकर्ता को कोई पद या राजनीतिक लाभ देने के बजाय पहले बातचीत और समझाइश के रास्ते पर आगे बढ़ेगी. बगड़ी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और उन्हें टिकट नहीं दिए जाने के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराया जाएगा. पार्टी का प्रयास होगा कि निर्दलीय के रूप में खड़े हुए कार्यकर्ता नाम वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आएं.

परिवार के सदस्य को लालच नहीं, संवाद चाहिए: भाजपा की कोशिश फिलहाल यह संदेश देने की है कि टिकट नहीं मिलने के बावजूद कार्यकर्ता की राजनीतिक भूमिका खत्म नहीं होती. भविष्य में संगठन और राजनीति में उसे अवसर मिल सकता है. एडजस्टमेंट के सवाल पर बगड़ी ने इसे राजनीतिक सौदेबाजी के बजाय संगठनात्मक संवाद से जोड़ने की कोशिश की. उनका कहना था कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं, वे पार्टी के ही लोग हैं. इसलिए उन्हें किसी तरह का ‘लालच’ देने की बजाय उनकी भावनाओं को समझना और वास्तविक स्थिति बताना संगठन का दायित्व है.

पढ़ें: सचिन पायलट का भाजपा पर वार, बोले-अहंकार छोड़ दे सत्ता पक्ष, बदलाव चाहती है जनता

स्थानीय मुद्दों पर अलग-अलग संकल्प पत्र: बगड़ी ने कहा कि पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक विजन आधारित संकल्प पत्र तैयार किया है, जिसे प्रदेश स्तर के बाद संभाग, जिला और निकाय स्तर तक ले जाया जाएगा. इसकी खास रणनीति यह होगी कि प्रदेश के सभी निकायों के लिए एक जैसा घोषणा पत्र थोपने के बजाय स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को संकल्प पत्र में शामिल किया जाए. इस रणनीति के जरिए भाजपा निकाय चुनाव को सिर्फ राज्य सरकार के कामकाज पर जनादेश बनाने के बजाय स्थानीय सरकार के काम और स्थानीय समस्याओं का चुनाव बनाने की कोशिश करेगी.

पार्टी के प्रदेश स्तरीय संकल्प पत्र को तैयार करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी को दी गई है. भाजपा की योजना है कि प्रदेश स्तर पर संकल्प पत्र जारी करने के बाद इसे संभाग और जिला स्तर पर ले जाया जाए और फिर प्रत्येक निकाय के लिए स्थानीय मुद्दों को जोड़कर इसे जनता के बीच रखा जाए. यह रणनीति भाजपा के लिए दोहरे फायदे वाली हो सकती है. एक तरफ राज्य सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मतदाता को उसके शहर और वार्ड से जुड़े ठोस वादे भी दिए जाएंगे.

केंद्रीय टीम की मौजूदगी के पीछे क्या सियासी मायने?: निकाय चुनाव के दौरान राजस्थान में केंद्रीय टीम के नेताओं की सक्रियता भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है. इसको लेकर बगड़ी ने इसे किसी तरह की अंदरूनी गड़बड़ी से जोड़ने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि चुनाव संचालन समिति की व्यवस्था के तहत पर्यवेक्षक और केंद्रीय स्तर के अनुभवी नेता चुनाव प्रबंधन में सहयोग करते हैं. बगड़ी ने कहा कि पहली बार ऐसा है जब राजस्थान में वन स्टेट में इलेक्शन के तहत पंचायत निकाय के चुनाव हो रहे हैं. पूर्ववर्ती सरकार तो पूरे 5 साल चुनाव कराने में ही निकाल देती थी. टुकड़ों–टुकड़ों में चुनाव करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए एक साथ चुनाव कराने का निर्णय लिया. 10 हजार से अधिक वार्डो पर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद पंचायत के चुनाव होंगे. ऐसे में संगठनात्मक और चुनावी रणनीति के लिए आज से अनुभव नेताओं को केंद्र हमेशा से भेजते रहे हैं. उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ पार्टी को राजस्थान के इन पंचायत निकाय चुनाव मिलेगा.

पढ़ें: निकाय चुनाव 2026: भीनमाल से भाजपा की निर्विरोध जीत, मदन राठौड़ बोले- जनता का भरोसा हुआ और मजबूत

चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति: हालांकि राजनीतिक तौर पर केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी को भाजपा की चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. 309 निकायों में एक साथ चुनाव होने के कारण स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण, बागियों की स्थिति, संगठनात्मक समन्वय और प्रचार अभियान की निगरानी के लिए पार्टी अपने अनुभवी नेताओं की मदद ले रही है. केंद्रीय टीम का काम केवल टिकट वितरण तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि चुनाव के दौरान फीडबैक, नाराजगी, स्थानीय समीकरण और बूथ स्तर की तैयारियों पर भी नजर रखी जा रही है.

कांग्रेस में भी विवाद: बगड़ी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने बड़ी संख्या में प्रत्याशियों की घोषणा के बावजूद बागियों की स्थिति बेहद सीमित रखी है, जबकि कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर विवाद और अंदरूनी संघर्ष दिखाई दे रहा है. कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं. टिकट वितरण में उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं. बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो दिल्ली के द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों की भी बात नहीं मान रहे हैं. अंतर्कलह और आपसी संघर्ष से जूझ रही कांग्रेस अब सिर्फ इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है. जनता ने पहले ही उन्हें नकार दिया है. विधानसभा चुनाव के परिणाम इसका बड़ा उदाहरण है. अब पंचायत निकाय चुनाव में भरोसा जताएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपना सहयोग देगी.

बीएल संतोष का 4 सितंबर को रियलिटी चेक: प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 4 सितंबर को जयपुर पहुंचेंगे. संतोष दिन भर पार्टी ऑफिस में रहेंगे और अलग–अलग चरण में चर्चाओं का दौर चलेगा. इसके बाद वे रात को दिल्ली के लिए रवाना होंगे. संतोष की बैठक में टिकटों को लेकर नाराजगी, बागियों की स्थिति, चुनाव प्रबंधन, बूथ स्तर की तैयारी, संगठनात्मक समन्वय और संभावित चुनावी रणनीति पर चर्चा हो सकती है. भाजपा के लिए निकाय चुनाव केवल स्थानीय सत्ता का सवाल नहीं है. शहरों में बोर्ड बनाने के साथ पार्टी इसे सरकार के प्रति शहरी जनता के भरोसे के तौर पर भी देख रही है. यही वजह है कि राष्ट्रीय संगठन स्तर पर भी चुनावी तैयारियों पर नजर रखी जा रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का जयपुर दौरा ऐसे समय हो रहा है जब प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव हो रहे है, उनका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा.

पढ़ें: निकाय चुनाव: दावेदारों की रायशुमारी बनी खानापूर्ति, प्रत्याशी चयन में विधायकों को फ्री हैंड, हारे हुए नेताओं के क्षेत्र में दखल

टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं का विरोध: जयपुर निगम चुनाव में टिकट वितरण के बाद सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 98 के कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता सुभाष सिंघी को टिकट दिए जाने से नाराज नजर आए. कार्यकर्ताओं ने उपेश शर्मा के समर्थन में नारे लगाए और आरोप लगाया कि पार्टी ने पैराशूट उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो लंबे समय से वार्ड में सक्रिय नहीं रहे. कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन लिए गए थे और पैनल में शामिल तीन नामों में से किसी को टिकट नहीं दिया गया. स्थानीय स्तर पर उठे इस विरोध ने भाजपा के सामने टिकट वितरण के बाद असंतोष को नियंत्रित करने की चुनौती को सामने ला दिया है.

टिकट वितरण के बाद उठे इस विरोध पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि टिकट वितरण के बाद सामने आ रही नाराजगी को बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा. उनका कहना है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक परिवार के सदस्य हैं और बागियों को भी मना लिया जाएगा. राठौड़ ने निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार वन स्टेट, वन इलेक्शन की दिशा में चुनाव हो रहे हैं और इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है और निकाय चुनाव में भाजपा विराट जीत दर्ज करेगी.

TAGGED:

PROTEST OVER TICKETS IN BJP
BL SANTOSH VISIT RAJASTHAN
SHARWAN SINGH BAGDI ON BJP TICKETS
ADJUSTMENT FOUMULA IN BJP
TICKET DISTRIBUTION IN BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.