तुर्कमान गेट हिंसा मामला: 12 आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर कोर्ट से मिली जमानत

मामले में एडिशनल सेशंस जज भूपेंद्र सिंह ने आरोपियों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.

तुर्कमान गेट हिंसा मामले में आरोपियों को मिली जमानत
तुर्कमान गेट हिंसा मामले में आरोपियों को मिली जमानत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 17, 2026 at 5:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के बारह आरोपियों को जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज भूपेंद्र सिंह ने सभी बारह आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया. सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया गया.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है उनमें मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कासिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद अतहर, अदनान, मोहम्मद इमरान, आमिर हमजा और मोहम्मद आदिल शामिल हैं. 24 जनवरी को तीस हजारी कोर्ट ने उबैदुल्लाह को जमानत दी थी. पहले भी तीस हजारी कोर्ट ने उबैदुल्लाह को जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए उस पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था. इसके बाद 24 जनवरी को दोबारा तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत देने का आदेश दिया था.

बता दें कि, 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है, जिसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

