तुर्कमान गेट हिंसा मामला: हाईकोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी की जमानत दोबारा मंजूर की

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के आरोपी मोहम्मद उबेदुल्लाह को पहले दी गई जमानत पर दोबारा मुहर लगाई है. एडिशनल सेशंस जज जोगिंदर प्रकाश नाहर ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के किसी भी तरह की हिंसा में शामिल होने का कोई साक्ष्य़ पेश नहीं कर पाई है. आरोपी का घर मस्जिद से सटा हुआ था, लेकिन अभियोजन उसके धारा 163 का उल्लंघन करने का भी कोई साक्ष्य नहीं दे सका.

हाईकोर्ट ने उबेदुल्लाह की जमानत याचिका को निरस्त करते हुए तीस हजारी कोर्ट को जमानत पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने सीसीटीवी वीडियो प्ले कर दिल्ली पुलिस से आरोपी उबेदुल्लाह को भीड़ में पहचानने को कहा तो दिल्ली पुलिस नहीं पहचान सकी. कोर्ट ने पाया कि आरोपी रोजाना कमाई कर खाने वाला है. उसके घर पर एक छोटी बहन और बीमार पिता हैं. घटना के दिन वो अपनी छोटी बहन को भीड़ में देखने गया था, जो उस समय उसके घर पर मौजूद नहीं थी. जब उसकी बहन भीड़ में नहीं मिली तो वो अपने घर लौट आया. सीसीटीवी फुटेज में उबेदुल्लाह के हाथ में कोई पत्थर भी नहीं देखा गया.

20 जनवरी को उबेदुल्लाह को दी गई थी जमानत: बता दें कि इसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने 20 जनवरी को उबेदुल्लाह को जमानत दी थी. इस फैसले को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उबेदुल्लाह को मिली जमानत को निरस्त करते हुए तीस हजारी कोर्ट को दोबारा विचार करने का आदेश दिया था. उसके बाद आज तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह की जमानत याचिका पर दोबारा विचार किया और 20 जनवरी को जमानत देने के अपने पहले के आदेश को बरकरार रखा.