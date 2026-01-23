ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट हिंसा: आरोपी उबैदुल्लाह को मिली जमानत दिल्ली HC से निरस्त, जमानत पर दोबारा विचार करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट तोड़फोड़ के दौरान पथराव के आरोपी उबैदुल्लाह की जमानत रद्द कर दी.

आरोपी उबैदुल्लाह को मिली जमानत हाईकोर्ट से निरस्त
आरोपी उबैदुल्लाह को मिली जमानत हाईकोर्ट से निरस्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमान गेट की फैज-ए-इलाही मस्जिद में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद उबैदुल्लाह की जमानत रद्द कर दी है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पुलिस की अपील पर जमानत रद्द की. जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने कहा कि जमानत के आदेश पर दोबारा विचार करने की जरूरत है. तीस हजारी कोर्ट ने 20 जनवरी को उबैदुल्लाह को जमानत दे दी थी.

तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन को आरोपी के हिरासत की कोई जरूरत नहीं है. तीस हजारी कोर्ट ने उबैदुल्लाह को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात हुई थी घटना

बता दें कि, 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई थी. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके के एसएसओ भी शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है, जिसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

ये भी पढ़ें:

  1. तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक कुल 20 गिरफ्तार
  2. तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले के पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
  3. तुर्कमान गेट हिंसा मामले में तीन और गिरफ्तार, अब तक 16 उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में

TAGGED:

TURKMAN GATE STONE PELTING CASE
तुर्कमान गेट हिंसा
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला
TURKMAN VIOLENCE
TURKMAN GATE VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.