तुर्कमान गेट हिंसा: अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला (Etv Bharat)
Published : January 14, 2026 at 7:45 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सायशा चड्ढा ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के प्रारंभिक स्तर को देखते हुए जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया.

तीस हजारी कोर्ट ने जिन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया उनमें मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर शामिल हैं. कोर्ट ने 13 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. तीस हजारी कोर्ट ने 8 जनवरी को पांचों आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी को छह और लोगों को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद शामिल है. ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं.

7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात हुई थी घटना

बता दें कि, 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये थे. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके के एसएसओ भी शामिल हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है, जिसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

संपादक की पसंद

