तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला: 30 संदिग्धों की पहचान, CCTV के आधार पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी
रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट व फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास पत्थरबाजी मामले में अब तक 30 लोगों की पहचान कर ली गई है.
Published : January 8, 2026 at 11:16 AM IST
नई दिल्ली: रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट व फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 लोगों की पहचान कर ली है. पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों पहचान इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर की गई है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं.
बात दें कि 7 जनवरी की तड़के करीब डेढ़ बजे दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान आधी रात के बाद हालात उस समय बिगड़ गए थे. जब फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस व एमसीडी कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया था. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल और आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ा था. इस झड़प में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे.
फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास पत्थरबाजी का मामला | दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में 30 लोगों की पहचान की है। दिल्ली पुलिस ने CCTV कैमरा फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर उनकी पहचान की है। पुलिस टीमें उन्हें हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही हैं: दिल्ली पुलिस— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2026
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला: 30 संदिग्धों की पहचान: दिल्ली पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर 30 उपद्रवियों की पहचान कर ली है. इन सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. सीसीटीवी व वायरल वीडियो से हुई पहचान दिल्ली पुलिस के अनुसार इस हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों, पुलिस के बॉडी-वॉर्न कैमरों और सोशल मीडिया पर वायरल हुए करीब 400 वीडियो की गहनता से जांच की गई है.
CCTV के आधार पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. अब तक इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों (समीर, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ) को गिरफ्तार किया जा चुका है. यह घटना मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात को हुई थी. दिल्ली नगर निगम ने हाई कोर्ट के आदेश पर मस्जिद से सटे अवैध अतिक्रमण, जिसमें एक दवाखाना व बारात घर शामिल था, को हटाने के लिए अभियान चला रही थी. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात थी.
तुर्कमान गेट इलाके में तनावपूर्ण शांति: इस मामले में पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की भूमिका की भी जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि हिंसा भड़कने से कुछ समय पहले सांसद मौके पर मौजूद थे. पुलिस जल्द ही उन्हें जांच में शामिल होने के लिए समन भेज सकती है. फिलहाल तुर्कमान गेट इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है, जिससे भीड़ जमा न हो सके. दिल्ली पुलिस ने स्थानीय 'अमन कमेटी' के साथ मिलकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है.
#WATCH दिल्ली: तुर्कमान गेट के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। https://t.co/QfeNcUSrjN pic.twitter.com/q9LKFXdqD4— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2026
इस घटना के बाद से पूरे तुर्कमान गेट इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं. क्षेत्र में व्यापक बैरिकेडिंग की गई है और हर गली, चौराहे व प्रवेश मार्ग पर दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं. बाहर से आने वाले लोगों को पूछताछ व पहचान के बाद ही इलाके में प्रवेश दिया जा रहा है. फील्ड स्टाफ के जरिए पूरे क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. इलाके का माहौल पूरी तरह शांत है. आमतौर पर भीड़भाड़ वाले तुर्कमान गेट आसपास के क्षेत्र में कल के मुकाबले थोड़ी चहल पहल बढ़ी है. पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित न हों. आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, नौकरीपेशा लोग व स्थानीय निवासी सामान्य रूप से आवाजाही कर पा रहे हैं.
