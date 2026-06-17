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लातेहार के सरकारी स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया झारखंड का मान, भारत सरकार के उत्कृष्ट विद्यालयों में शामिल

तुरीसोत के सरकारी स्कूल ( ईटीवी भारत )