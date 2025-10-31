टूरी हटरी रायपुर: 600 साल पहले कल्चुरी शासकों ने शुरू किया ऐतिहासिक और प्राचीन बाजार, छोटी बच्चियां करती थी व्यवसाय
छत्तीसगढ़ में छोटी बच्ची को टूरी कहकर पुकारते हैं. इसलिए इस बाजार का नाम कलचुरी शासकों ने टूरी हटरी दिया था.
रायपुर: कलचुरी शासक के राजाओं की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में हुआ करती थी. उस दौरान पुरानी बस्ती में कलचुरी राजाओं ने एक हटरी यानी बाजार का निर्माण कराया. जिसे टूरी हटरी के नाम से जाना जाता था. टूरी हटरी बाजार आज भी रायपुर में स्थित है. इसका नाम नहीं बदला है.
टूरी हटरी नाम क्यों पड़ा: स्थानीय निवासी विजय कुमार झा ने टूरी हटरी के बारे में बताया. वे कहते हैं "इस बाजार का नाम टूरी हटरी इसलिए है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में लड़कियों को टूरी बोलते है. एक मर्यादा का प्रतीक है. यहां छोटी छोटी बच्चियां सब्जियां और दूसरे सामान बेचती थी. महिलाओं भी व्यवसाय करती थी. कोशिश यह भी होती थी कि इन सामानों को खरीदने के लिए महिलाएं ही बाजार आए.
टूरी हटरी में वर्ग विशेष के लोग करते थे व्यवसाय: टूरी हटरी एक मर्यादित और संयमित बाजार रहा, लेकिन समय के साथ ही यह बदल गया. उस दौर में कार्य विभाजन जाति और वर्ग विशेष के माध्यम से हुआ करता था. मरार और पटेल समाज के लोग सब्जी बेचते थे. पान का धंधा तंबोली (बरई) लोग किया करते थे. सब्जी बेचने वाले मरार और पटेल समाज के लोग अपनी बाड़ी की ताजी सब्जी लाकर यहां पर बेचते थे. लेकिन बदलते दौर में लोग दूसरी जगह से सब्जी खरीदकर यहां पर बेचने लगे हैं. स्थान और जगह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.
विजय कुमार झा बताते हैं टूरी हटरी में आज भी आपसी भाईचारा और मिलजुल कर सभी लोग अपना व्यवसाय करते हैं. सब्जी और मनिहारी की दुकान के साथ ही सोना, चांदी, कपड़ा, जड़ी बूटी और अंतिम संस्कार के सामान भी यहां पर आसानी से मिल जाता है. टूरी हटरी के पास स्थित जगन्नाथ मंदिर भी काफी पुराना मंदिर है. इसी भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा पूरे रायपुर में निकलती थी.
लगभग 600 साल पुराना बाजार: टूरी हटरी के नाम के बारे में इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं "टूरी हटरी का यह बाजार लगभग 600 वर्ष पुराना है. छोटी-छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 12 से 15 साल तक की होती थी वे उस बाजार में व्यवसाय करती थी. छोटी छोटी लड़कियां सब्जी और मनिहारी की दुकान लगा लगाया करती थी. उस दौर में टीन के शेड और चबूतरा नहीं हुआ करता था. जमीन में बैठकर व्यवसाय होता था."
मिश्र बताते हैं छत्तीसगढ़ में छोटी बच्चियों को टूरी कहा जाता है. टूरी यानी छोटी बच्ची और हटरी यानी बाजार. इस वजह से इस इस बाजार को टूरी हटरी के नाम से जानते हैं. ये बच्चियां साग सब्जी मनिहारी, पान की दुकान, धोबी, मोची और अनाज की दुकान लगाती थी. वर्ग विशेष के लोग अपने अपने व्यवसाय की दुकान लगाते थे."
टूरी हटरी के साक्षी बरगद पीपल का पेड़ और मंदिर: इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं कि इस टूरी हटरी का साक्षी और गवाह यहां मौजूद लगभग 500 साल पुराना बरगद और पीपल के पेड़ के साथ ही जगन्नाथ का मंदिर आज भी मौजूद है.
छत्तीसगढ़ में 14 रजवाड़े और 36 जमीदारियां थी. इन सभी जगह पर बाजार लगते थे. मराठा काल में गोल बाजार बनाया गया, जिसे उस दौरान हटरी के नाम से ही जाना जाता था. लेकिन रायपुर का टूरी हटरी आज भी उसी नाम से विख्यात रहा.