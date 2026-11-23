ETV Bharat / state

नूंह में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की निर्माणाधीन टनल में फिर से धसाव, ग्रामीणों में दहशत, घरों में ताला लगाकर खुले में सो रहे

नूंह में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर टनल हादसा ( ETV Bharat )

नूंह : हरियाणा के तावडू उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहसोला से गुजर रही ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की निर्माणाधीन टनल में छठी बार धसाव का मामला सामने आया है और अब यह धसाव आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ता गया है. छठी बार रविवार सुबह हुआ अचानक धसाव आबादी क्षेत्र में हुआ है, मकान में बड़ी दरारें आ गई हैं, ग्रामीण पूरी तरह से डरे हुए हैं और मकान को ताला लगाकर खुले में सोने को मजबूर हैं. वहीं प्रशासन और रेलवे प्रशासन के सामने भी यह बड़ी चुनौती बन गई है, तो ग्रामीणों ने भी और स्थानीय लोगों ने प्रशासन और रेलवे विभाग से जल्द सुरक्षा के बड़े कदम उठाने की गुहार लगाई है.

घरों में ताला लगाकर खुले में सो रहे लोग : ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि रविवार सुबह अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई, इसके बाद लोग घरों से बाहर निकलकर आए, फिर उन्होंने आसपास देखा तो पता लगा कि मकान के आसपास खेतों में बड़े गड्ढे बन गए हैं, गहरी धसाव हो गई थी. इसके बाद अपने स्तर पर ग्रामीणों ने अपने मकान देखे तो उनके सभी के मकान में बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं. आनन-फानन में ग्रामीणों ने घर का जरूरी सामान निकालना शुरू कर दिया और घरों में ताला लगा दिया. कुछ ग्रामीणों ने पहले से ही खतरे को भांपते हुए घरों में ताला जड़ दिया था और सामान निकालकर झुग्गी-झोपड़ी लगाकर खुले में सो रहे थे, जबकि कुछ किराए पर अपने पशुओं के लिए मकान किराए पर लेकर रह रहे हैं. पशुपालकों को बड़ी परेशानी हो गई है.

गैस पाइपलाइन को नहीं पहुंचा नुकसान : सुबह होते-होते रेलवे विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, बड़े अधिकारियों को भी इसकी सूचना मिल गई, जिन्होंने अपने स्तर पर जानकारी ली. हालांकि इस बार गैस पाइपलाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन टनल धसाव का एक बड़ा हिस्सा अब धीरे-धीरे और गहरा होता जा रहा है. प्रशासन की ओर से लगाई गई बैरिकेड को पार करते हुए इस बार धसाव मकान तक पहुंच गया है. बच्चे और पशुपालक पूरी तरीके से भयभीत हैं और डरे हुए हैं. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बड़े स्तर पर पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने कहा कि वन विभाग ने पेड़ों के नुकसान को लेकर मौके पर कोई निरीक्षण नहीं किया है. वन विभाग से ग्रामीणों की मांग है कि वह भी इस पर अपनी एक रिपोर्ट बनाएं और पेड़ों के नुकसान को लेकर सही आकलन करें.