ETV Bharat / state

चिनाब ब्यास परियोजना: TBM से बनाई जाएगी 8.7 KM लंबी टनल, ब्यास में मिलेगा चंद्रा नदी का पानी

हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार होगा टीबीएम तकनीक का प्रयोग, एनएचपीसी द्वारा किया जाएगा रोहतांग में टनल का निर्माण.

Chenab-Beas project
चिनाब ब्यास परियोजना (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 8:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में चिनाब ब्यास परियोजना के तहत 8.7 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण अब पहाड़ों को विस्फोट से काटकर नहीं, बल्कि आधुनिक टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से किया जाएगा. टीबीएम के जरिए पहाड़ में यह कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि पीर पंजाल की पहाड़ियों को कोई नुकसान ना हो और यहां की जैव विविधता भी बनी रह सके. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में एनएचसी द्वारा इस पूरी परियोजना का कार्य पूरा किया जाएगा और टीबीएम के जरिए बनने वाली यह प्रदेश की दूसरी टनल होगी.

ब्यास नदी तक पहुंचेगा चंद्रा नदी का पानी

एनएचपीसी द्वारा इस टनल को पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना के तहत लाहौल घाटी में बहने वाली चंद्रा नदी का पानी लाहौल के कोकसर क्षेत्र से मनाली के मढ़ी तक ब्यास नदी में पहुंचाया जाएगा. इसके लिए प्रस्तावित इस टनल में टीबीएम तकनीक के इस्तेमाल से विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है. परियोजना में पारंपरिक ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड के बजाय टीबीएम से टनल खोदी जाएगी.

Chenab-Beas project
टीबीएम तकनीक से बनेगी 8.7 किलोमीटर लंबी टनल (ETV Bharat File Photo)

ड्रिल एंड ब्लास्ट तकनीक से कैसे अलग है टीबीएम ?

वन मंडलाधिकारी कुल्लू एंजल चौहान ने बताया कि पहाड़ों में टनल बनाने के लिए अधिकतर मामलों में ड्रिल एंड ब्लास्ट तकनीक में विस्फोटकों की मदद से चट्टानों को तोड़ा जाता है. जिससे आसपास के क्षेत्र में कंपन और धूल उत्पन्न होने की संभावना रहती है. इस कार्य से कई बार पहाड़ों में दरारें आ जाती है और साथ लगते ग्रामीण इलाके भी लैंडस्लाइड की चपेट में आते हैं. वहीं, पहाड़ों में प्राकृतिक तौर से बहने वाली नदियां, नाले और झरने भी इससे प्रभावित होते हैं और कई बार यह नदी-नाले सूख भी जाते हैं. ऐसे में ब्लास्टिंग की तकनीक से पर्यावरण को खासा नुकसान भी होता है. वहीं, टीबीएम पहाड़ के अंदर नियंत्रित और लगातार खोदाई करते हुए टनल तैयार करती है. इससे सतही कटिंग, कंपन और धूल जैसे प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है.

"एफसीए आवेदन में भी टीबीएम का उल्लेख किया गया हैं. चिनाब ब्यास लिंक परियोजना की टनल का निर्माण टीबीएम से किया जाएगा. इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी. टनल निर्माण में टीबीएम के इस्तेमाल का उल्लेख एनएचपीसी की ओर से किए गए एफसीए आवेदन में भी किया गया है. जल्द ही एफसीए की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद टनल निर्माण संबंधी अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी." - एंजल चौहान, वन मंडलाधिकारी, कुल्लू

Chenab-Beas project
ब्यास नदी में मिलेगा चंद्रा नदी का पानी (ETV Bharat File Photo)

पहले भी टीबीएम तकनीक से बन चुकी है ये टनल

इससे पहले हिमाचल प्रदेश में एनएचपीसी की जलविद्युत परियोजना चरण-II की करीब 32 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल के निर्माण में भी टीबीएम तकनीक का इस्तेमाल किया जा चुका है. साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया से करीब 200 करोड़ रुपये की लागत वाली टीबीएम मशीन कुल्लू लाई गई थी और टनल निर्माण शुरू किया गया था. इस टनल निर्माण के दौरान शिलागढ़ की पहाड़ियों के भीतर लाल पानी आने के कारण साल 2006 में टीबीएम फंस गई थी. बाद में साल 2013 में मशीन को ठीक कर दोबारा काम शुरू किया गया. पार्वती परियोजना की इस टनल का निर्माण साल 2023 के अंत में पूरा हुआ था. ऐसे में चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना की 8.7 किलोमीटर लंबी टनल प्रदेश में टीबीएम तकनीक से बनने वाली एक और महत्वपूर्ण टनल होगी.

49 महीने में पूरा करने का लक्ष्य

वन मंडलाधिकारी एंजल चौहान ने बताया कि करीब 2,352 करोड़ रुपये की चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना को चार साल एक महीने यानी 49 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. परियोजना के लिए एनएचपीसी की ओर से एफसीए आवेदन किया जा चुका है. इसमें करीब 10 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता रखी गई है. वहीं, लाहौल घाटी के कोकसर क्षेत्र में परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि के लिए भी एनएचपीसी प्रबंधन की ओर से आवेदन की प्रक्रिया की जा रही है.

Chenab-Beas project
ब्यास नदी (ETV Bharat File Photo)

"परियोजना को हिमाचल के लिहाज से देखें तो जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में चिनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट अस्तित्व में आएगा. कुल 2,352 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में करीब 8.7 किलोमीटर लंबी एक टनल तैयार की जाएगी. इस टनल के बनने से चिनाब बेसिन से अतिरिक्त जल को हिमाचल की ब्यास नदी प्रणाली में जोड़ा जाएगा." - एंजल चौहान, वन मंडलाधिकारी, कुल्लू

चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा बैराज बनाने का प्रस्ताव

एंजल चौहान ने बताया कि ये टनल नदियों को जोड़ने वाले एक बड़े इंटर-बेसिन लिंकिंग प्रोजेक्ट पहल का हिस्सा बनेगी. परियोजना का लक्ष्य यही है कि चिनाब नदी की सहायक नदी चंद्रभागा से जलराशि को हाइड्रोलिक संरचनाओं और टनल से ब्यास बेसिन की तरफ भेजा जाए. केंद्र में मोदी सरकार की तरफ से मंजूर किए गए इस प्रोजेक्ट में हिमाचल की लाहौल घाटी में चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा एक बैराज बनाने का प्रस्ताव भी है. जल को मोड़ने की यह जगह कोकसर गांव के पास है. परियोजना का जिम्मा एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन) के पास होगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में एक हफ्ते में 110 मीट्रिक टन मछली की पकड़, पिछले साल की तुलना में 46.67% बढ़ोतरी

TAGGED:

TUNNEL CONSTRUCTION USING TBM
CHENAB BEAS PROJECT
CHANDRA WATER DIVERTED INTO BEAS
CHANDRA RIVER AND BEAS RIVER
INTER BASIN LINKAGE PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.