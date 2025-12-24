ETV Bharat / state

चंडीगढ़-शिमला फोरलेन पर NHAI ने पाया बड़ी बाधा से पार, शिमला बाईपास पर टनल 5 के दोनों सिरे मिले

शिमला बाईपास पर टनल 5 के दोनों सिरे मिले ( ETV Bharat )

शिमला: चंडीगढ़-शिमला फोरलेन पर NHAI ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. 23 दिसंबर को NHAI ने शिमला बाईपास प्रोजेक्ट पर टनल नंबर 5 के दोनों सिरे मिला दिए हैं. टनल 5 शिमला बाईपास को इसके आखिरी छोर चलौंठी से जोड़ती है. टनल निर्माण के सबसे मुश्किल पड़ाव में सफलता पाने के बाद अब तेजी से इसका निर्माण पूरा हो पाएगा. चंडीगढ़-शिमला फोरलेन के आख़िरी छोर पर इस टनल के निर्माण से आने वाले समय में यात्रा सुगम होगी. इसके अलावा अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान, चमियाना अस्पताल पहुंचना भी आसान होगा. कब शुरू हुआ था टनल निर्माण कार्य टनल निर्माण का कार्य गावर और भारत कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है. टनल की कुल लंबाई 210 मीटर है, जिसका कार्य 22 मई 2025 को शुरू हुआ था. NHAI ने 7 महीनों के रिकॉर्ड समय में 23 दिसंबर 2025 को इस कार्य को पूरा किया है. टनल का निर्माण NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड से किया गया है. मौजूदा समय में टनल बनाने के लिए यह सबसे कारगर तकनीक मानी जाती है. शिमला बाईपास प्रोजेक्ट (ETV Bharat)