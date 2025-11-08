शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ पहुंची तुंगनाथ की डोली, भक्तों ने किया भव्य स्वागत
तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ पहुंचने पर भक्तों ने लाल-पीले वस्त्र अर्पित कर मनौती मांगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2025 at 6:48 PM IST
रुद्रप्रयाग: पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ में विराजमान हो गयी है. भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के मक्कूमठ आगमन पर श्रद्धालुओं व ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला.
रविवार से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा विधि-विधान से शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ में शुरू होगी. भगवान तुंगनाथ की डोली के मक्कूमठ आगमन पर विभिन्न प्रदेशों के भक्तों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया. शनिवार को ब्रह्म बेला पर भनकुंड में विद्वान आचार्यों ने पंचाग पूजन के तहत अनेक पूजाएं संपंन कर भगवान तुंगनाथ सहित तैतीस कोटी देवी-देवताओं का आहवान किया. ठीक 10 बजे प्रातः भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ के लिए रवाना हुई. भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली का विभिन्न पड़ावों पर ग्रामीणों ने पुष्प, अक्षत्रों से भव्य स्वागत तथा राकेश्वरी नदी पहुंचने पर भगवान तुंगनाथ की डोली सहित विभिन्न देवी-देवताओं के निशाणो ने गंगा स्नान किया.
भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ पहुंचने पर भक्तों ने लाल-पीले वस्त्र अर्पित कर मनौती मांगी. अनेक प्रकार की पूजा सामाग्रियों से अर्घ्य लगाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की. भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ में विराजमान होने पर मठापति राम प्रसाद मैठाणी ने दान की परम्पराओं का निर्वहन किया. विद्वान आचार्यों ने अनेक पूजाएं संपंन कर आरती उतारी. उसके बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल के गर्भगृह में विराजमान हुई.
डोली प्रभारी प्रकाश पुरोहित ने बताया भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से मक्कूमठ आगमन पर शीतकालीन गद्दीस्थल को भव्य रूप से सजाया गया है. प्रबन्धक बलवीर नेगी ने बताया आज से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मक्कूमठ में विधिवत शुरू होगी. शीतकाल की अवधि में तीर्थ यात्री भगवान तुंगनाथ के दर्शन मक्कूमठ मे करेंगे.
पढे़ं- तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट बंद, डेढ़ लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन
पढे़ं- विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, भू -तकनीकी सर्वे पूरा, जानिये अब क्या होगा
पढे़ं- चोपता-तुंगनाथ के खूबसूरत बुग्याल को 'रौंद' रहे लोग, मखमली घास के मैदान पर मंडराया खतरा!
पढे़ं- दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ धाम के कपाट खुले, भक्तिमय नजर आया माहौल