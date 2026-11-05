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शीतकाल के लिए कल बंद होंगे तुंगनाथ के कपाट, जानिए कैसी हैं तैयारियां

गनाथ के कपाट ( ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: हिमालय में समुद्रतल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण, विधि-विधान और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के बीच शुभ मुहूर्त में कपाट बंद करने की प्रक्रिया संपन्न होगी. कपाट बंद होने को लेकर मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसके साथ ही इस वर्ष की तुंगनाथ धाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा.

कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ के लिए प्रस्थान करेगी. डोली शुक्रवार को प्रथम रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी. यहां रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 7 नवंबर को भनकुण्ड पहुंचेगी, जहां डोली का अंतिम रात्रि प्रवास होगा. मंदिर समिति के तुंगनाथ प्रबंधक प्रकाश पुरोहित ने बताया कपाट बंद करने को लेकर मंदिर समिति की ओर से सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं. शुक्रवार को निर्धारित शुभ लग्न में वैदिक मंत्रोच्चारण एवं धार्मिक परंपराओं के अनुसार कपाट बंद किए जाएंगे. इसके बाद भगवान की उत्सव डोली पारंपरिक यात्रा पड़ावों से होते हुए 8 नवंबर को शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ पहुंचेगी.