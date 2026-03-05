ETV Bharat / state

कौन से टुंडी राक्षस? जिसकी पत्नी को देवता मानते हैं अपनी बहन, जानें क्यों मनाया जाता फागली उत्सव?

मान्यता है कि पौष माह के शुरू होते ही देवी देवता स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं और माघ तथा फाल्गुन मास की संक्रांति पर वापस पृथ्वी पर लौटते हैं. ऐसे में देवी देवताओं के स्वागत में फागली उत्सव मनाया जाता है. वर्तमान में भी जिला कुल्लू के पुरातन राजधानी नग्गर के साथ लगते रूमसू गांव में भी फागली उत्सव मनाया जा रहा है. यहां पर लोग टुंडिया राक्षस तथा उसकी पत्नी टिंबर साकची के सम्मान में यह फागली उत्सव मनाते हैं और स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं.

ऐसे में जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में आज भी उन त्योहारों का पालन किया जा रहा है और पुराने रीति रिवाज के साथ ही देवी देवताओं की पूजा-अर्चना भी की जा रही है. जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में फाल्गुन मास के शुरू होते ही फागली उत्सव का आगाज होता है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में देवी-देवताओं को समर्पित कई ऐसे त्योहार है, जहां देवी देवताओं के सम्मान में ग्रामीणों के द्वारा विभिन्न परंपराओं का पालन किया जाता है. तो वही देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण अपने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य भी करते हैं और त्योहार, मेला में आने वाले लोगों का पारंपरिक पकवान बनाकर भी स्वागत करते हैं.

टुंडी राक्षस की पत्नी टिंबर साकची को समर्पित है उत्सव (ETV BHARAT)

जिला कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों में इस फागली उत्सव को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है. इसी कड़ी में जिला कुल्लू के ऐतिहासिक गांव नग्गर के साथ लगते रूमसू गांव में भी फागली उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा हैं. इस दौरान रूमसू गांव में फागली उत्सव में मुख्य आकर्षण का केन्द्र फागली उत्सव में होने वाला मुखौटा नृत्य रहा, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग गांव में पहुंचे. फागली उत्सव में होने वाले मुखौटा नृत्य का भी अपना एक इतिहास है.

लकड़ी के विशेष मुखौटे पहन लोग करते हैं नृत्य (ETV BHARAT)

राक्षस से निजात पाने को किया था टिंबर साकची ने विवाह

स्थानीय निवासी ओम ठाकुर ने बताया, 'इन दिनों जिला कुल्लू में फागली उत्सव की धूम है और रूमसू गांव में भी इस उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. यहां पर जो फागली उत्सव होता है, वो टुंडिया राक्षस और उनकी पत्नी टिंबर साचकी को सर्मपित है. किसी समय पर यहां पर टुंडिया राक्षस का काफी आतंक था और देवी देवता भी उसे हार मान चुके थे. ऐसे में सभी देवी देवताओं ने मिलकर गांव की एक सुंदर कन्या जिसका नाम टिंबर साचकी था. उसके साथ टुंडिया राक्षस का विवाह किया और देवताओं ने उसे अपनी बहन माना.

रूमसू गांव में फागली की धूम (ETV BHARAT)

वही, जब फाल्गुन मास की शुरुआत होती है तो यहां पर धार्मिक कार्य शुरू होते हैं और कहा जाता है कि इसी समय टुंडिया राक्षस अपनी पत्नी टिंबर साचकी के साथ गांव में आता है. उसके स्वागत में ही ग्रामीणों के द्वारा यहां पर मुखौटा नृत्य किया जाता है. इसके अलावा स्थानीय देवी देवताओं का भी फागली उत्सव में आगमन होता है और लोग देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं.

राक्षस से निजात पाने को टिंबर साकची ने किया था विवाह (ETV BHARAT)

लकड़ी के विशेष मुखौटे पहन लोग करते हैं नृत्य

स्थानीय निवासी ओम ठाकुर ने कहा, 'फागली उत्सव के दिन गांव के लोग मुखौटा पहन कर टुंडिया राक्षस का रूप धारण करते हैं और नृत्य करते हैं'.

स्थानीय निवासी देव ने बताया कि टुंडिया राक्षस को काफी शक्तिशाली माना जाता था. तब देवी-देवताओं ने उसे भगाने के लिए रणनीति बनाई. इस समस्या के समाधान के लिए सभी जमलू ऋषि के पास गए. तब जमलू ऋषि ने इस समस्या का एक समाधान खोजा और गांव की एक कन्या जो अत्यंत सुन्दर थी, जिसे देखकर कोई भी उसके प्रेम में पड़ जाता था. देवता जमलू ने गांव वालों से कहा कि वो राक्षस के समक्ष उस कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखे और बदले में शर्त रखे कि वो बिना कोई नुकसान करे कन्या को लेकर वहां से चला जाए. गांव वालो ने वैसा ही किया.

लोग मुखौटा पहन कर धारण करते हैं टुंडिया राक्षस का रूप (ETV BHARAT)

जमलू ऋषि ने उसके बाद दिया था उत्सव मनाने का निर्देश

राक्षस कन्या के रूप पर मोहित हो गया और गांव वासियों की शर्त स्वीकार कर ली. देवता जमलू ने कन्या के त्याग भाव को देखते हुए कहा कि अब से हमेशा उसके सम्मान में यह उत्सव मनाया जाएगा और विशेष पकवानों के साथ उसका स्वागत किया जाएगा. फागली उत्सव के संपन्न होने के बाद दोनों को धूमधाम से विदाई की जाती है.

देवी-देवताओं के स्वागत में मनाया जाता है फागली उत्सव (ETV BHARAT)

ये भी पढ़ें: 18 मार्च से हिमाचल बजट सत्र, सीएम सुखविंदर इस दिन पेश करेंगे अपना बजट