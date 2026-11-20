जयकारों और पुष्पवर्षा से गूंजा भीलवाड़ा, दूल्हा बनकर पहुंचे भगवान चारभुजानाथ, आज होंगे 16,108 तुलसी विवाह
गढबोर से आई बारात को आजादनगर स्थित आनंदम भवन में रुकवाया गया. बारात को रास्ते में भव्य स्वागत किया गया.
Published : November 20, 2026 at 9:54 AM IST
भीलवाड़ा : शहर में शुक्रवार को 16108 तुलसी विवाह होंगे. इसमें मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध गढ़बोर मंदिर के भगवान चारभुजा इसमें दूल्हा बनेंगे. उनकी बारात गुरुवार शाम को ही भीलवाड़ा पहुंच गई. बारात का पुर रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास ठहराव कराया गया. बारात के यहां पहुंचते ही श्रद्धालु इकट्ठा हो गए. मंदिर में ठाकुरजी की आरती और राजभोग के बाद बारात बिलिया होते हुए आजादनगर स्थित आनंदम भवन पहुंची. अब शुक्रवार को पाणिग्रहण संस्कार होगा.
आयोजन के सूत्रधार गौवत्स विष्णुश्री कृष्णतनय महाराज, मुख्य आचार्य योगेन्द्र शर्मा, आयोजन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम चेचाणी एवं संयोजक डॉ. एस.एन. गग्गड़ के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंचमुखी बालाजी मंदिर नाचते-गाते भव्य आगवानी की. ठाकुरजी जैसे ही छत्र के साथ बेवाण में बाहर निकले, जय चारभुजनाथ के जयकारों के साथ फूलों की बारिश होने लगी और श्रद्धालु भक्ति में झूमने लगे. मंदिर में पुजारी मुरारी पांडे एवं मंदिर समिति के सदस्यों ने ठाकुरजी की आरती की एवं राजभोग लगाया.
ठाकुरजी की बारात लेकर पहुंचे गढ़बोर चारभुजाजी से पुजारी परिवार एवं सेवादारों का भी आयोजन समिति द्वारा स्वागत सत्कार किया गया. इसके बाद बारात यहां से आगे बढ़ी तो बिलिया में श्रद्धालु परिवारों द्वारा ठाकुरजी का भव्य स्वागत किया गया. विश्राम स्थल आजादनगर स्थित आनंदम भवन पहुंचने के दौरान मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालु ठाकुरजी की एक झलक पाने को आतुर नजर आए. वाहनों के काफिले पर पुष्पवर्षा करते रहे.
आयोजन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कचोलिया ने बताया कि श्री तुलसी शालिग्रामजी विवाह महामहोत्सव में पाणिग्रहण संस्कार की रस्में शुक्रवार को प्रारंभ होंगी. दिव्य बारात शोभायात्रा आजादनगर स्थित एमपीएस स्कूल से प्रारंभ होगी. मेवाड़ धणी श्री गढ़बोर चारभुजानाथ के साथ भीलवाड़ा के बड़े चारभुजा नाथ, दूधाधारी गोपालजी, संजय कॉलोनी चारभुजा नाथ, सांगानेर चारभुजा नाथ, रावला चारभुजा नाथ बिलिया, शेष सहायजी मांडल, दांथल श्याम तथा श्री सांवरिया सेठ नौगांवा बारात लेकर विवाह महामहोत्सव स्थल पधारेंगे. तोरण की रस्म सुबह 11.15 बजे होगी. दोपहर 12.15 बजे पाणिग्रहण संस्कार होगा. इसके बाद बारात विदाई की रस्म होगी.
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