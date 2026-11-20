ETV Bharat / state

जयकारों और पुष्पवर्षा से गूंजा भीलवाड़ा, दूल्हा बनकर पहुंचे भगवान चारभुजानाथ, आज होंगे 16,108 तुलसी विवाह

गढबोर से आई भगवान चारभुजा की बारात ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा : शहर में शुक्रवार को 16108 तुलसी विवाह होंगे. इसमें मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध गढ़बोर मंदिर के भगवान चारभुजा इसमें दूल्हा बनेंगे. उनकी बारात गुरुवार शाम को ही भीलवाड़ा पहुंच गई. बारात का पुर रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास ठहराव कराया गया. बारात के यहां पहुंचते ही श्रद्धालु इकट्ठा हो गए. मंदिर में ठाकुरजी की आरती और राजभोग के बाद बारात बिलिया होते हुए आजादनगर स्थित आनंदम भवन पहुंची. अब शुक्रवार को पाणिग्रहण संस्कार होगा.