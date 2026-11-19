तुलसी विवाह 2026: 21 नवंबर को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और अश्विन नक्षत्र के साथ ही सिद्धि योग का बना संयोग
एकादशी की शुरुआत 21 नवंबर की सुबह 6:32 से हो रही है. तुलसी विवाह सूर्यास्त के बाद किया जाता है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 3:18 PM IST
रायपुर: हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का प्रतिकात्मक विवाह तुलसी विवाह माना गया है. ये विवाह शुभ योग लेकर आता है और परिवार को समृद्धि से भर देता है. इस त्योहार को कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के रुप में भी मनाया जाता है.
तुलसी विवाह 2026
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप में शालिग्राम भगवान के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है. मान्यता अनुसार इस दिन तुलसी विवाह करने से शुभ समृद्धि खुशहाली आने के साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है. इस साल यह तिथि 2 दिन पड़ने के कारण तुलसी विवाह की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. तुलसी विवाह 21 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा.
कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और अश्विन नक्षत्र के साथ ही सिद्धि योग है. ऐसे समय में ये प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह है, ये बड़ा शुभ संयोग है. तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है और तुलसी विवाह आमतौर पर सूर्यास्त के समय करना चाहिए. सूर्यास्त के समय लगभग 5:25 पर 5:52 तक लगभग यह 26 मिनट का समय ये दो घड़ी का समय का मुहूर्त अच्छा रहेगा. उसके अलावा आप अपनी स्थानीय पंचांग और स्थानीय पंडित जी की सलाह से कर सकते हैं: पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद
इस वजह से होती है तुलसी जी की पूजा
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं कि तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026 को है. एकादशी की शुरुआत 21 नवंबर की सुबह 6:32 से हो रही है. ऐसी स्थिति में संध्या काल में तुलसी विवाह होगा. हमारे यहां तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है. तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, जिसकी पूजा बिना तुलसी दल के पूरी नहीं होती. कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने से घर में सब प्रकार की शुभता आती है. आगे चलकर शास्त्र में लिखा है कि जिस घर में तुलसी होती है वह तीर्थ के समान होता है. यहां यम का भय नहीं होता. यहां देह का त्याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है. सदेह तुलसी की पूजा करने से सब प्रकार की समृद्धि मिलती है, तो इस लिहाज से तुलसी पूजा जी की पूजा की जाती है.
क्या है इससे जुड़ी कथा
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं कि एक जालंधर नाम का एक बड़ा शक्तिशाली असुर था. इसकी पत्नी का नाम वृंदा था जो बड़ी तपस्वी थी. वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर जो था वह अजेय हो गया. उसे पराजित करना कठिन हुआ तो भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर जालंधर का रूप धारण करके और वृंदा के व्रत कि परीक्षा ली. इस घटना से वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ और युद्ध में जालंधर मारा गया. जब वृंदा को भगवान विष्णु की लीला का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया. भगवान विष्णु ने वृंदा का श्राप स्वीकार कर लिया तो यही पत्थर आगे चलकर के शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए. वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया. वृंदा के तप और पतिव्रता के कारण वह तुलसी के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई और फिर शालिग्राम शिला कि छाया करने लगी. तब से वृंदा को भगवान शालिग्राम कि प्रियता के नाम से जाना जाता है. इसलिए वृंदा यानि तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है.
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