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तुलसी विवाह 2026: 21 नवंबर को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और अश्विन नक्षत्र के साथ ही सिद्धि योग का बना संयोग

तुलसी विवाह 2026 ( ETV Bharat )

रायपुर: हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का प्रतिकात्मक विवाह तुलसी विवाह माना गया है. ये विवाह शुभ योग लेकर आता है और परिवार को समृद्धि से भर देता है. इस त्योहार को कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के रुप में भी मनाया जाता है.

तुलसी विवाह 2026 धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप में शालिग्राम भगवान के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है. मान्यता अनुसार इस दिन तुलसी विवाह करने से शुभ समृद्धि खुशहाली आने के साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है. इस साल यह तिथि 2 दिन पड़ने के कारण तुलसी विवाह की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. तुलसी विवाह 21 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा.