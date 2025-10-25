ETV Bharat / state

तुलसी विवाह की नोट कर लें डेट, कुंवारी कन्याओं को इन उपायों से मिलेगा प्यार करने वाला पति

तुलसी विवाह के दिन खास उपाय से कन्याओं का जल्द बनता है विवाह योग ( ETV Bharat )

Tulsi Vivah: सनातन धर्म में तुलसी विवाह पर्व का बड़ा महत्व है. यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देवउठनी मनाई जाती है. इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है. तुलसी विवाह के साथ ही सनातन परंपरा के अनुसार सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है. तुलसी विवाह का अपना अलग महत्व है. इससे जुड़े कई लाभ हैं. देवउठनी एकादशी के नाम से भी इस पूजा की पहचान होती है. पढ़िए तुलसी विवाह की पूजा-विधि मुहूर्त और लाभ क्या है.

तुलसी पर जल अर्पित कर नहीं करनी चाहिए पूजा

ज्योतिषाचार्य डॉ. वैभव आलोणी बताते हैं कि "देवउठनी एकादशी यानी की तुलसी विवाह के दिन सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. खास बात यह है इस दिन तुलसी विवाह होता है. तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित कर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. अगर इस पूजा के दौरान किसी ने तुलसी पौधे में जल अर्पित किया तो माता का व्रत खंडित हो जाता है और व्रतधारी महिला पुरुषों को इसका फल नहीं मिलता है."

शालिग्राम और माता तुलसी का कराया जाता है विवाह

ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि भगवान देवशयनी एकादशी के बाद शयनमुद्रा में चले जाते हैं. जिसके बाद सभी शुभ मांगलिक काम वर्जित होते हैं. देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह के दिन भगवान शयनमुद्रा से जागते हैं और शुभ कामों की शुरुआत होती है. इस दिन भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम और माता तुलसी के पौधे का विवाह करवाया जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से शादीशुदा जीवन खुशहाल रहता है और आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं.